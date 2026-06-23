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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर में बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही, दुकानों-मकानों में भरा पानी; फसलें हुईं खराब

कश्मीर में बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही, दुकानों-मकानों में भरा पानी; फसलें हुईं खराब

Heavy Rain in Jammu & Kashmir: कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में सोमवार दोपहर भारी बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे खड़ी फसलों और सेब के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 23 Jun 2026 09:09 AM (IST)
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कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में सोमवार दोपहर भारी बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, जिससे खड़ी फसलों और सेब के पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा. वहीं, श्रीनगर के नैदकदल इलाके में भारी बारिश के कारण बिजली का करंट लगने से 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई.

राजधानी श्रीनगर में भी कुछ समय के लिए बहुत तेज बारिश हुई, जिससे पुराने श्रीनगर और सिविल लाइंस इलाकों के कई हिस्सों में जलजमाव हो गया और कई जगहों पर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी घुस गया. कई इलाकों में पानी रिसने और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण दुकानों में रखे सामान को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है.

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बारिश से तापमान आई गिरावट

श्रीनगर शहर सहित घाटी के कई हिस्सों में दोपहर के समय भारी बारिश हुई, जिससे दिन के तापमान में कई डिग्री की गिरावट आई. सोमवार को लगभग एक घंटे तक हुई भारी बारिश ने श्रीनगर और बडगाम जिलों के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया, जिससे भारी जलजमाव, यातायात में बाधा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, पानी में डूबी कारों और ऑटो-रिक्शा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

बारिश से कई इलाके हुए जलमग्न

श्रीनगर मौसम कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि आज श्रीनगर और अनंतनाग जिलों के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की भी सूचना मिली है. भारी बारिश के कारण पुराने श्रीनगर की कई बस्तियों में जलजमाव हो गया और बारिश का पानी जमा होने से कुछ इलाके जलमग्न हो गए.

जलजमाव की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रीनगर में खानयार, बाबादेम्ब, नवाहट्टा, बाग-ए-मेहताब, मोचुवा और हब्बा कदल सहित कई इलाकों और मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा में तेज बारिश के बाद सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पानी से भरी सड़कों पर कार और ऑटो-रिक्शा जैसे वाहन आंशिक रूप से डूबे हुए देखे गए, जिससे यात्रियों को रास्ते बदलने और वैकल्पिक मार्गों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है. इस बीच, निगरानी टीमें स्थिति का जायजा ले रही हैं और प्रभावित इलाकों से जमा बारिश के पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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Published at : 23 Jun 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Weather JAMMU KASHMIR NEWS Heavy Rain In Jammu & Kashmir
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