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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर

Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर

Katra Road Accident: अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी हुए 3 जवानों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 7 अन्य जवानों को मामूली चोटें आई हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा के पास सोमवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक गाड़ी पलट गई. हादसे के बाद गाड़ी में सवार 9 जवानों समेत 10 लोग घायल हो गए. जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईएसएफ की ड्यूटी पर तैनात वाहन ताराकोटे–बालिनी मार्ग पर एक तीखे मोड़ के पास पलट गया. उन्होंने बताया कि नौ जवानों के अलावा गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हुआ है.

गंभीर रूप से जख्मी जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी हुए तीन जवानों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि सात अन्य जवानों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें कटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया है.

जीएमसी अस्पताल रेफर किए गए घायल जवानों की पहचान

जीएमसी अस्पताल रेफर किए गए घायल जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल पी. के. टिट्रिया, हेड कांस्टेबल एम. एम. डे और कांस्टेबल शौमी के रूप में हुई है. कांस्टेबल शौमी के सिर में गंभीर चोट आई है. उप महानिरीक्षक (रियासी-उधमपुर रेंज) शिव कुमार शर्मा घायलों के इलाज की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे.

Published at : 29 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
CISF JAMMU KASHMIR NEWS Katra NEWS
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