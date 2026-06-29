Jammu Kashmir News: कटरा में CISF की गाड़ी पलटी, 9 जवानों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत गंभीर

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा के पास सोमवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक गाड़ी पलट गई. हादसे के बाद गाड़ी में सवार 9 जवानों समेत 10 लोग घायल हो गए. जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईएसएफ की ड्यूटी पर तैनात वाहन ताराकोटे–बालिनी मार्ग पर एक तीखे मोड़ के पास पलट गया. उन्होंने बताया कि नौ जवानों के अलावा गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हुआ है.

गंभीर रूप से जख्मी जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से जख्मी हुए तीन जवानों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि सात अन्य जवानों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें कटरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया है.

जीएमसी अस्पताल रेफर किए गए घायल जवानों की पहचान

जीएमसी अस्पताल रेफर किए गए घायल जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल पी. के. टिट्रिया, हेड कांस्टेबल एम. एम. डे और कांस्टेबल शौमी के रूप में हुई है. कांस्टेबल शौमी के सिर में गंभीर चोट आई है. उप महानिरीक्षक (रियासी-उधमपुर रेंज) शिव कुमार शर्मा घायलों के इलाज की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे.