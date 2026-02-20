कश्मीर में 10 साल की सबसे गर्म फरवरी, 11 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, पढ़ें हफ्ते भर का अपडेट
Jammu Kashmir Weather Update: कश्मीर घाटी में फरवरी में असामान्य गर्मी पड़ रही है, दिन का तापमान सामान्य से 9-11 डिग्री ज्यादा है. बारिश और बर्फबारी कम होने से यह दशक का सबसे गर्म फरवरी बन गया है.
जनवरी के आखिरी हफ्ते में साउथ और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी. अब कश्मीर घाटी में फरवरी का सर्द महीना बहुत ज्यादा गर्मी लेकर आया है. यहां दिन का तापमान सामान्य से 9–11 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है.
फरवरी में बारिश और बर्फबारी के रूप में बहुत कम बारिश होने की वजह से यह महीना लगभग एक दशक में सबसे गर्म रहा है. श्रीनगर में मौसम विभाग के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से दिन का तापमान मौसम के औसत से काफी ज्यादा रहा है. घाटी में तेज धूप खिली हुई है और अगले एक हफ्ते तक भी नई बर्फबारी की उम्मीद नहीं है.
2016 के बाद सबसे गर्म फरवरी
गुरुवार (19 फरवरी) को, कई जगहों पर ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा तापमान नॉर्मल से 10-11 डिग्री ज्यादा रहा. श्रीनगर में टेंपरेचर 20.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसम के औसत से 9.7 डिग्री ज्यादा है, यह 2016 के बाद से फ़रवरी का सबसे ज्यादा टेंपरेचर है, जब 24 फरवरी को शहर का टेंपरेचर 20.6 डिग्री तक पहुंच गया था.
गुलमर्ग में टेंपरेचर नॉर्मल से 9.9 डिग्री ज्यादा, 11.4 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया. उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में तापमान ने फरवरी के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो पिछली बार 11 फरवरी, 1993 को रिकॉर्ड किया गया था.
वादियों में बढ़ते तापमान ने बढ़ाई चिंता
घाटी के दूसरे वेदर स्टेशनों ने भी एवरेज से काफी ज्यादा टेंपरेचर रिपोर्ट किया है. इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर ने भी अनुमान लगाया है कि घाटी में गर्मी का दौर अभी शुरू ही हुआ है.
फ़ैज़ान आरिफ़ ने कहा, “जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, टेंपरेचर के कुछ रिकॉर्ड पहले ही टूट चुके हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गर्मी का दौर खत्म हो गया है. आने वाले दिनों में कई और रिकॉर्ड टूट सकते हैं,” उन्होंने आगे कहा कि फरवरी जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म महीनों में से एक बनने जा रहा है.
बारिश या बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं
यह महीना ज्यादातर सूखा रहने की संभावना है. फरवरी के आखिर तक कोई बड़ी बारिश या स्नोफॉल की उम्मीद नहीं है. कश्मीर में अभी 56 परसेंट बारिश की कमी है, जबकि जम्मू में 35 परसेंट कम है.
मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है, 27-28 फरवरी को कुछ जगहों पर हल्की बारिश या स्नोफॉल की ही संभावना है. MeT अधिकारियों ने अगले सात दिनों में कश्मीर में मिनिमम और मैक्सिमम टेंपरेचर में और बढ़ोतरी की भी चेतावनी दी है.
