जम्मू-कश्मीर में महंगा हुआ दूध-दही और पनीर, बढ़ते दाम ने बढ़ाी आम लोगों की चिंता



जम्मू-कश्मीर में दूध-दही और पनीर के दामों में एक साथ 5-10 और 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया है. जिससे पहले से महंगाई से जूझ रही जनता पर यह दोहरा वार है. इसकी वजह पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा बताया जा रहा है. इसके आलावा भी कई और अन्य खाने-पीने की चीजों के दामों में इजाफा हुआ है.

यह फैसला जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने लिया है. एसोसिएशन ने इस बढ़ोतरी की वजह बढ़ती ऑपरेशनल लागत और महंगाई के दबाव को बताया है. लेकिन ग्राहकों को राहत कब तक मिल पाएगी इसका जबाब किसी के पास नहीं है.

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आम लोगों की दिक्कतें बढीं

जम्मू में दूध और दही की कीमतों मैं हुए इजाफे पर एक ग्रहणी नीरू ने बताया कि यहां पर पहले से ही लोग महंगाई की मार जय रहे हैं और ऐसे में अब दूध और दही के रेट बढ़ना उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा. उन्होंने कहा कि हाल में ही सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल के दामों के झटके से लोग अभी बबल ही थे कि अब दूध दही और पनीर के दामों में हुए इजाफे लोगों की कमर तोड़ दी है.

विक्रेताओं के सामने नहीं था कोई और विकल्प

वहीं जम्मू में दूध विक्रेता निखिल चौधरी ने बताया कि जम्मू में दूध, दही और पनीर के दाम बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि डेयरी चलने वाले लोगों की लागत लगातार बढ़ रही है और ऐसे में डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था.

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोत्तरी के बाद आम दैनिक जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने से लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो गयीं हैं. आम लोगों ने सरकार से महंगाई नियन्त्रण को लेकर उपाय करने की अपील की है, ताकि उनका बजट न गड़बड़ हो. लेकिन जिस तरह से अभी खाड़ी संकट जारी है और तेल के दाम चढ़ रहे हैं उन हालातों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

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