हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirगुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

Khelo India Winter Games 2026: गुलमर्ग 23-26 फरवरी को खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेजबानी करेगा, जिसमें शीर्ष एथलीट भाग लेंगे. जिसका उद्देश्य पर्यटन और खेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Feb 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

गुलमर्ग 23-26 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 (KIWG-26) के छठे एडिशन की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें भारत के टॉप स्कीयर और देश भर के विंटर ओलंपियन समेत दूसरे एथलीट हिस्सा लेंगे. इन खेलों को खेलो भारत नीति (स्पोर्ट्स पॉलिसी) का असल ज़िंदगी में रूप माना जा रहा है, जिसे पिछले साल जुलाई में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया था.

अधिकारियों के मुताबिक, नई खेलो भारत नीति का मकसद आर्थिक विकास के लिए खेलों का फ़ायदा उठाना और टूरिज़्म, मैन्युफ़ैक्चरिंग और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, साथ ही इंफ़्रास्ट्रक्चर, टैलेंट की पहचान और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है.

 मार्च 2020 शुरू हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स

गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अब तक का सफ़र अपनी कहानी खुद कहता है. मार्च 2020 में पहले एडिशन में, 1123 एथलीटों ने 13 खेलों में हिस्सा लिया था और J&K ने अपनी ताकत दिखाते हुए मेडल जीतने में सबसे आगे रहा था.

2021 में हुए खेलो में 1208 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, और J&K ने 18 गोल्ड मेडल जीते थे. 2023 तक इसमें हिस्सा लेने वाले एथलीटों की संख्या बढ़कर 1395 हो गई, जिसमें J&K ने 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते. हालांकि 2024 और 2025 के एडिशन में कम डिसिप्लिन और पार्टिसिपेंट थे, लेकिन आर्मी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के शानदार परफॉर्मेंस के साथ कॉम्पिटिशन और भी मजेदार हो गया. 

इस बार के खेलो में गुलमर्ग में चार मेडल इवेंट होंगे: स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग (क्रॉस-कंट्री) और स्नोबोर्डिंग और हमेशा की तरह गुलमर्ग ने एनर्जी कम नहीं की  बल्कि उसे बढ़ाया है.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा  

टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद, कश्मीर में 2025 में सिर्फ 10.47 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट आए, जबकि 2024 में यह संख्या करीब 26 लाख थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस साल नए साल की भीड़ और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 से पहले टूरिस्ट के आने में तेज़ी आई है. लोकल बिज़नेस भी विंटर गेम्स के शानदार इवेंट की तैयारी कर रहे हैं.

गेम्स से पहले एक लोकल होटल मालिक ने कहा, “हमारे लिए, यह सिर्फ़ टूरिज़्म से कहीं ज़्यादा है. यह हमारी पहचान है. जब गेम्स होते हैं, तो गुलमर्ग देश के दिल जैसा लगता है.” हालांकि कश्मीर आने वाले टूरिस्ट के ऑफिशियल आंकड़े 31 मार्च को खत्म होने वाली पहली तिमाही के बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि इस साल घाटी में आने वाले टूरिस्ट की संख्या पहले ही 2025 के आंकड़े को पार कर चुकी है.

टूरिज़्म डिपार्टमेंट के मुताबिक, गुलमर्ग में होटलों और हट्स में 2300 बेड हैं.  

शुरू हो चुकी है एडवांस बुकिंग

एक अधिकारी ने कहा कि होटल मालिकों और गेस्ट हाउस मालिकों को गेम्स से पहले एडवांस बुकिंग मिल रही है, जिनमें से 50 परसेंट से ज़्यादा इवेंट के दिनों में ही बुक हो चुकी हैं. अगर फरवरी के तीसरे हफ़्ते में टूरिस्ट की दिलचस्पी में बढ़ोतरी को कोई इशारा माना जाए, तो ये गेम्स जम्मू और कश्मीर की इकॉनमी के लिए सबसे बड़े कमाने वाले सोर्स में से एक – स्पोर्ट्स टूरिज़्म के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आए हैं.

23 फरवरी को, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 न सिर्फ़ गुलमर्ग के लोगों के लिए बल्कि उन एथलीट्स, फ़ैन्स और टूरिस्ट्स के लिए भी एक बड़ा जोश लेकर आएगा जो हिमालय की सुंदरता और उससे जुड़े एडवेंचर का मज़ा लेते हैं.

और पढ़ें
Published at : 20 Feb 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Gulmarg News JAMMU KASHMIR NEWS Khelo India Winter Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
जम्मू और कश्मीर
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'अर्थव्यवस्था के हवाले से हम बहुत...'
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'अर्थव्यवस्था के हवाले से हम बहुत...'
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर की संपत्तियों पर गैर-कानूनी कब्जा, सरकार ने विधानसभा में पेश किए आंकड़े
जम्मू-कश्मीर की संपत्तियों पर गैर-कानूनी कब्जा, सरकार ने विधानसभा में पेश किए आंकड़े
जम्मू और कश्मीर
किश्तवाड़: रमजान में चंदा इकट्ठा करने पर लगी रोक पर डिप्टी CM ने अधिकारियों को दी चेतावनी, क्या कहा?
किश्तवाड़: रमजान में चंदा इकट्ठा करने पर लगी रोक पर डिप्टी CM ने अधिकारियों को दी चेतावनी, क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Income Tax का ‘Nudge’ Notice आया है? जानिए क्या करें | AIS, TIS और Updated Return | Paisa Live
India Joins Pax Silica: Chips और AI में नई Global Tech Partnership | Paisa Live
India के Oil Imports में बड़ा Shift: Russia से कम, Saudi और Middle East से ज़्यादा! | Paisa Live
Board of Peace में भारत बना OBSERVER, इसका क्या मतलब? INSIDE STORY | ABPLIVE
Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'टॉप लेस, ब्रेनलेस और शेमलेस', AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी, कहा- राहुल गांधी के आवास पर
'ब्रेनलेस है कांग्रेस, राहुल गांधी के आवास पर...', AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'मेहमानों के सामने ऐसा...'
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सपा ने उठाए सवाल, 'कोई और जगह चुन लेते'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
बांग्लादेश को भड़काया, मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा की खुल गई पोल, टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बड़ा खुलासा
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
यूटिलिटी
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
हिमाचल घूमने का बना रहे हैं प्लान तो पढ़ लें यह खबर, बढ़ गई है एंट्री फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget