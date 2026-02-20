गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

गुलमर्ग 23-26 फरवरी तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 (KIWG-26) के छठे एडिशन की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें भारत के टॉप स्कीयर और देश भर के विंटर ओलंपियन समेत दूसरे एथलीट हिस्सा लेंगे. इन खेलों को खेलो भारत नीति (स्पोर्ट्स पॉलिसी) का असल ज़िंदगी में रूप माना जा रहा है, जिसे पिछले साल जुलाई में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया था.

अधिकारियों के मुताबिक, नई खेलो भारत नीति का मकसद आर्थिक विकास के लिए खेलों का फ़ायदा उठाना और टूरिज़्म, मैन्युफ़ैक्चरिंग और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, साथ ही इंफ़्रास्ट्रक्चर, टैलेंट की पहचान और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है.

मार्च 2020 शुरू हुआ खेलो इंडिया विंटर गेम्स

गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अब तक का सफ़र अपनी कहानी खुद कहता है. मार्च 2020 में पहले एडिशन में, 1123 एथलीटों ने 13 खेलों में हिस्सा लिया था और J&K ने अपनी ताकत दिखाते हुए मेडल जीतने में सबसे आगे रहा था.

2021 में हुए खेलो में 1208 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, और J&K ने 18 गोल्ड मेडल जीते थे. 2023 तक इसमें हिस्सा लेने वाले एथलीटों की संख्या बढ़कर 1395 हो गई, जिसमें J&K ने 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते. हालांकि 2024 और 2025 के एडिशन में कम डिसिप्लिन और पार्टिसिपेंट थे, लेकिन आर्मी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के शानदार परफॉर्मेंस के साथ कॉम्पिटिशन और भी मजेदार हो गया.

इस बार के खेलो में गुलमर्ग में चार मेडल इवेंट होंगे: स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग (क्रॉस-कंट्री) और स्नोबोर्डिंग और हमेशा की तरह गुलमर्ग ने एनर्जी कम नहीं की बल्कि उसे बढ़ाया है.

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद, कश्मीर में 2025 में सिर्फ 10.47 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट आए, जबकि 2024 में यह संख्या करीब 26 लाख थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि इस साल नए साल की भीड़ और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 से पहले टूरिस्ट के आने में तेज़ी आई है. लोकल बिज़नेस भी विंटर गेम्स के शानदार इवेंट की तैयारी कर रहे हैं.

गेम्स से पहले एक लोकल होटल मालिक ने कहा, “हमारे लिए, यह सिर्फ़ टूरिज़्म से कहीं ज़्यादा है. यह हमारी पहचान है. जब गेम्स होते हैं, तो गुलमर्ग देश के दिल जैसा लगता है.” हालांकि कश्मीर आने वाले टूरिस्ट के ऑफिशियल आंकड़े 31 मार्च को खत्म होने वाली पहली तिमाही के बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि इस साल घाटी में आने वाले टूरिस्ट की संख्या पहले ही 2025 के आंकड़े को पार कर चुकी है.

टूरिज़्म डिपार्टमेंट के मुताबिक, गुलमर्ग में होटलों और हट्स में 2300 बेड हैं.

शुरू हो चुकी है एडवांस बुकिंग

एक अधिकारी ने कहा कि होटल मालिकों और गेस्ट हाउस मालिकों को गेम्स से पहले एडवांस बुकिंग मिल रही है, जिनमें से 50 परसेंट से ज़्यादा इवेंट के दिनों में ही बुक हो चुकी हैं. अगर फरवरी के तीसरे हफ़्ते में टूरिस्ट की दिलचस्पी में बढ़ोतरी को कोई इशारा माना जाए, तो ये गेम्स जम्मू और कश्मीर की इकॉनमी के लिए सबसे बड़े कमाने वाले सोर्स में से एक – स्पोर्ट्स टूरिज़्म के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आए हैं.

23 फरवरी को, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 न सिर्फ़ गुलमर्ग के लोगों के लिए बल्कि उन एथलीट्स, फ़ैन्स और टूरिस्ट्स के लिए भी एक बड़ा जोश लेकर आएगा जो हिमालय की सुंदरता और उससे जुड़े एडवेंचर का मज़ा लेते हैं.