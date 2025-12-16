जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में पुलिस की रेड, आतंक से जुड़ी गतिविधियों की चल रही जांच

जम्मू और कश्मीर पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को आतंक से जुड़े एक मामले में कश्मीर डिवीजन के सात जिलों में कई जगहों पर सुबह-सुबह तलाशी ली. ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि मंगलवार सुबह CIK ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर घाटी के सात जिलों में 12 जगहों पर आतंक से जुड़ी गतिविधियों की चल रही जांच के सिलसिले में छापेमारी की.

ये रेड पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में की गई. टेरर क्राइम जैसी गतिविधियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है, जिसमें आतंकवाद का ऑनलाइन महिमामंडन और लोगों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकी रैंक में भर्ती करने की कोशिशें शामिल हैं.

छापेमारी के दौरान मिले सबूतों की जांच जारी

मामला IPC की धारा 153-A और 505 और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज किया गया है. और जानकारी का इंतजार है क्योंकि टीमें छापेमारी के दौरान मिले सबूतों की जांच कर रही हैं, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की खबर नहीं है.

150 से ज्यादा OGWs को पुलिस ने दबोचा

इससे पहले, J&K पुलिस ने कश्मीर घाटी में जैश के नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की कोशिशों को रोकने के लिए पूरे कश्मीर में छापे मारकर 150 से ज़्यादा OGWs और दूसरे पुराने टेरर सपोर्टर को हिरासत में लिया था.

श्रीनगर में कब्रिस्तान से हथियार और गोला-बारूद बरामद

उधर, श्रीनगर में सुरक्षाबलों ने देर रात ऑपरेशन के दौरान तार नटीपोरा इलाके में एक कब्रिस्तान से हथियार, गोला-बारूद और दूसरा आपत्तिजनक सामान बरामद किया. यह बरामदगी एक OGW से मिली जानकारी के आधार पर की गई है, जिसे पिछले हफ्ते छापेमारी में 150 से ज्यादा OGW के साथ हिरासत में लिया गया था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स की एक ज्वाइंट टीम ने बेमिना पुलिस स्टेशन में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट की धारा 13 के तहत दर्ज FIR नंबर 119/2025 की जांच के सिलसिले में सोमवार (15 दिसंबर) और मंगलवार (16 दिसंबर) की दरमियानी रात को यह बरामदगी की.

मामले की जांच जारी

सूत्रों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान, टीम को कब्रिस्तान से एक चाइनीज हैंड ग्रेनेड, करीब 100 ग्राम गनपाउडर, AK-47 के दस ज़िंदा राउंड और करीब बीस पोस्टर बरामद हुए. यह बरामदगी संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में की गई है. ज़ब्त की गई सभी चीजों को आगे की जांच के लिए रखा गया है. मामले की आगे की जांच चल रही है. साथ ही और भी बरामदगी की संभावना से इनकार नहीं किया गया है.