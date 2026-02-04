जम्मू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नारकोटिक्स नेटवर्क का भंडाफोड़, हेरोइन समेत ₹21 लाख बरामद

जम्मू में साउथ जोन पुलिस ने ड्रग्स के खतरे के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक बड़े नारकोटिक्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और कमर्शियल मात्रा में हेरोइन के साथ-साथ अपराध से कमाए गए 21 लाख रुपए बरामद किए. अपराध की गंभीरता और बड़े पैमाने पर बरामदगी को देखते हुए, जांच की सीधी निगरानी एसएसपी जम्मू और एसपी साउथ जम्मू कर रहे हैं ताकि एक पूरी, पेशेवर और कानूनी रूप से सही जांच सुनिश्चित की जा सके, जिसमें ड्रग नेटवर्क के आगे और पीछे के कनेक्शन की पूरी जांच शामिल है.

मामले को लेकर जांच जारी

जांच के दौरान नारकोटिक पदार्थों और अपराध से कमाए गए कुछ और पैसों की और बरामदगी होने की उम्मीद है. यह ऑपरेशन पुलिस स्टेशन बहू फोर्ट की पुलिस के नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सर्कुलेट होने की विश्वसनीय जानकारी मिली थी, जिसमें कुछ युवा राजीव नगर इलाके में नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थों का इंजेक्शन लगाते हुए दिख रहे थे. यह इलाका ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों के लिए जाना जाता है.

इनपुट के आधार पर पुलिस ने की निर्णायक कार्रवाई

इस इनपुट पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करते हुए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/27 के तहत एफआईआर नंबर 265/2025 दर्ज की गई और तुरंत जांच शुरू की गई. जांच के दौरान, गवाहों से पूछताछ की गई और जांच टीम ने लगातार, केंद्रित प्रयास किए.

खुलासों और इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर, एक आरोपी जिसका नाम पाल सिंह पुत्र रोशन लाल निवासी राजीव नगर, जम्मू है, को गिरफ्तार किया गया. उसके खुलासे पर, कानून के प्रावधानों के अनुसार 265 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया गया.

जांच में हुआ यह खुलासा

बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ एनडीपीएस एक्ट के तहत परिभाषित कमर्शियल मात्रा में आता है. आगे की जांच में पता चला कि आरोपी ने नारकोटिक पदार्थों की बिक्री से काफी पैसा कमाया था. विश्वसनीय सबूतों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद, नेतर सोढ़ी पुत्र अशोक कुमार निवासी मल्होत्रा स्ट्रीट, लखदत्ता बाजार, जम्मू के आवासीय घर की तलाशी ली गई.

तलाशी के दौरान 7 लाख 90 हजार 200 रुपए की नकदी बरामद की गई. पूछताछ और वेरिफिकेशन करने पर पता चला कि आरोपी पाल सिंह और उसके बेटे अरुण सिंह ने नेतर सोढ़ी से जम्मू के राजीव नगर में एक दुकान खरीदने का एग्रीमेंट किया था.

इसके बाद, नेतर सोढ़ी ने 13 लाख 9 हजार 800 रुपए की अतिरिक्त कैश रकम भी पेश की, जो उसे पहले आरोपी से एडवांस पेमेंट के तौर पर मिली थी. इस तरह, जांच के दौरान कुल 21 लाख रुपए की कैश रकम बरामद की गई.

लाखों में हुआ था बिक्री एग्रीमेंट

यह भी पता चला कि कुल 41 लाख लाख का बिक्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बदले में 21 लाख रुपए पहले ही एडवांस के तौर पर दिए जा चुके थे. बरामद की गई 21 लाख रुपए की कैश रकम को एक्ट के तहत अपराध की कमाई माना जा रहा है.

पूरी फाइनेंशियल जानकारी का पता लगाने, सप्लाई के सोर्स की पहचान करने, आगे और पीछे के कनेक्शन स्थापित करने और नारकोटिक्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.