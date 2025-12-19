हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार पर दर्ज होगी FIR? हिजाब विवाद के बीच यह राजनीतिक दल पहुंचा पुलिस के पास

नीतीश कुमार पर दर्ज होगी FIR? हिजाब विवाद के बीच यह राजनीतिक दल पहुंचा पुलिस के पास

Nitish Kumar News: जम्मू कश्मीर की PDP बिहार के CM नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी. पटना में हिजाब विवाद से नाराज होकर इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Dec 2025 12:24 PM (IST)
जम्मू कश्मीर का विपक्षी दल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने तय किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी. पटना में हुए हिजाब विवाद से नाराज होकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर पुलिस के पास पहुंची हैं. 

बताया जा रहा है कि श्रीनग के कोठी बाग पुलिस थाने में PDP द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है. 

इल्तिजा मुफ्ती ने जताया था कड़ा विरोध 

दरअसल, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना में नियुक्ति पत्रों का वितरण कर रहे थे. इस दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर जब स्टेज पर आईं, तो सीएम ने उनके चेहरे से हिजाब खींच दिया. यह मामला न केवल महिला सुरक्षा बल्कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दे पर भी चिंता खड़ी करता है. 

इसको लेकर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जवाबदेही की मांग की थी. उन्होंने बिहार सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठाया था. उन्होंने सवाल किया था कि क्या बिहार सरकार महिलाओं के सम्मान और अपमान में फर्क नहीं जानती? 

गिरिराज सिंह पर भी भड़की थीं इल्तिजा

हिजाब विवाद के बाद जब बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह बिहार सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हुए और विवादित बयान दिया, तब भी इल्तिजा मुफ्ती की नाराजगी साफ दिखाई दी. 

गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने ठीक किया था. अगर महिला नियुक्ति पत्र लेने आ रही है, तो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी? क्या यह इस्लामिक देश है? उन्होंने यह तक कह दिया था कि नीतीश कुमार ने गार्जियन की हैसियत से महिला का हिजाब हटाया था. इतना ही नहीं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बीजेपी नेता ने कहा था कि चेक-इन करने जाते हो तब भी तो नकाब हटाकर चेहरा दिखाना होता है.

इस बात पर भड़कते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह को लेकर कहा था, "इस आदमी के गंदे मुंह को साफ करने के लिए केवल फिनाइल ही काम आ सकता है."

Published at : 19 Dec 2025 12:00 PM (IST)
PDP Iltija Mufti NITISH KUMAR JAMMU KASHMIR NEWS
विश्व
दिल्ली NCR
विश्व
आईपीएल 2026
प्राइवेसी पॉलिसी

विश्व
दिल्ली NCR
विश्व
आईपीएल 2026
बॉलीवुड
हेल्थ
ट्रेंडिंग
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
Paisa LIVE
