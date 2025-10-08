कश्मीर घाटी में SIA का एक्शन, आतंकी स्लीपर सेल पर नकेल कसने के लिए उठाया ये कदम

स्लीपर सेल मॉड्यूल पर नकेल कसने के अपने अथक प्रयासों के क्रम में, राज्य जांच एजेंसी ने आज कश्मीर घाटी के 7 जिलों में 8 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया. जांच में सामने आया कि कुछ संस्थाएं आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थीं. जिनका उद्देश्य सार्वजनिक अव्यवस्था और सांप्रदायित घृणा को भड़काने का था.

यह तलाशी सीआई-एसआईए कश्मीर पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 01/2025 की चल रही जांच के तहत की गई. यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी कमांडरों के इशारे पर घाटी में सक्रिय स्लीपर सेल मॉड्यूल से संबंधित है.

जांच एजेंसी ने घाटी में चलाया तलाशी अभियान

इस मॉड्यूल का इस्तेमाल अलगाववादी दुष्प्रचार फैलाने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के साथ आतंकवादी गुट में भर्ती करने के लिए किया जाता है. आज का तलाशी अभियान घाटी के तीनों रेंजों यानी उत्तर मध्य और दक्षिण कश्मीर के 7 जिलों में एक साथ चलाया गया.

छापेमारी के दौरान, भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है और संदिग्धों को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. यह मामला आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडरों के कहने पर घाटी में स्लीपर सेल के संबंध में है.

जांच में सामने आई यह जानकारी

प्रारंभिक जांच से स्पष्ट रूप से पता चला है कि ये संस्थाएं एक आतंकवादी षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थीं, जिसका उद्देश्य न केवल भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देना, बल्कि असंतोष, सार्वजनिक अव्यवस्था और सांप्रदायिक घृणा को भड़काना भी था.

यह तलाशी राज्य जांच एजेंसी के निरंतर और अथक प्रयासों को उजागर करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए और आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र की जड़ों पर प्रहार किया जाए.

फिलहाल जांच एजेंसी की नजर राज्य और खासकर घाटी के इलाकों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर नकेल कसने पर है. जिसके लिए राज्य जांच एजेंसी (SIA) के नेतृत्व में जगह-जगह छापेमारी और तलाशी अभियान कराया जा रहा है.