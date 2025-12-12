जम्मू कश्मीर में आने वाला है बिजली संकट, लगातार सूखे की वजह से पैदा हुए ऐसे हालात

जम्मू-कश्मीर में बिजली का बड़ा संकट आने वाला है क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश के अपने प्रोजेक्ट्स में बिजली का प्रोडक्शन उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 10 परसेंट से भी कम हो गया है. यह संकट जम्मू और कश्मीर में लगातार सूखे की वजह से पैदा हुआ है, जिससे नदियों और नहरों में पानी का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है. J&K के ज्यादातर पावर प्रोजेक्ट्स रनऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी स्टोरेज डैम कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए इन नदियों में पानी का यह कम डिस्चार्ज, जो बड़े हाइड्रोपावर स्टेशनों को पानी देता है, इस वजह से केंद्र शासित प्रदेश में यह संकट बहुत बड़ा हो गया है. J&K को अपनी सर्दियों की डिमांड पूरी करने के लिए बाहर से बिजली खरीदने पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है.

बिजली का प्रोडक्शन हुआ कम

मौजूद ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, J&K के सरकारी पावरहाउस से कुल बिजली का प्रोडक्शन 1140 MW की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मुकाबले लगभग 105 MW तक गिर गया है. सरकारी पावर प्रोजेक्ट्स में, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट अकेले 900 MW का है, जबकि लोअर झेलम और अपर सिंध प्रोजेक्ट्स 110-110 MW का योगदान देते हैं, जबकि बाकी पावर सप्लाई केंद्र के प्रोजेक्ट्स से आती है, जिनमें सलाल, दुल हस्ती, उरी और किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

बिजली का संकट और क्यों गहरा गया?

हालांकि J&K में राज्य और केंद्रीय हाइड्रोपावर रिसोर्स से कुल मिलाकर लगभग 3500 MW बिजली का प्रोडक्शन होता है, लेकिन पानी का लेवल सबसे कम होने की वजह से, पावर आउटपुट सभी प्रोजेक्ट्स से ज़रूरत से बहुत कम रहता है. यह संकट और गहरा गया है क्योंकि लोकल जेनरेशन में गिरावट सर्दियों के पीक लोड के दौरान बढ़ती खपत के साथ हुई है, खासकर कश्मीर में, जहां हीटिंग की जरूरतें तेजी से बढ़ जाती हैं.

पावर डिमांड पहले ही 2000 MW को पार कर चुकी

अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर में पावर डिमांड पहले ही 2000 MW को पार कर चुकी है, जिससे सप्लाई का अंतर बढ़ गया है, ऐसे समय में जब इस मौसम में नदियों का पानी बहुत कम चल रहा है. पावर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा, “खराब डिस्चार्ज की वजह से जेनरेशन लगभग 10 परसेंट तक गिर गया है और स्थिति को संभालने के लिए, हम बाहरी कंपनियों से 2900 MW से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. इंपोर्ट के बिना, पीक लोड को पूरा करना नामुमकिन होता.”

J&K की पावर परचेज लायबिलिटी 4751 करोड़ पहुंची

पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (PDD) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “हम लोकल पावर अवेलेबिलिटी के मामले में सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं.” ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, 30 सितंबर तक J&K की कुल पावर परचेज लायबिलिटी 4751 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और रेवेन्यू कलेक्शन के बीच बढ़ते अंतर को दिखाता है.

क्या कह रहे एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का कहना है कि कम बिलिंग एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन लॉस और पावर चोरी लंबे समय से चली आ रही समस्याएं हैं जो फाइनेंशियल गैप को बढ़ा रही हैं. अधिकारियों ने आने वाले दिनों में जल्दी और भारी स्नोफॉल की उम्मीद करते हुए कहा, “अब कोई भी सुधार काफी हद तक कैचमेंट ज़ोन में स्नोफॉल और बारिश पर निर्भर करता है.”