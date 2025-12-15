हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: प्रियागोल्ड बिस्किट और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड पर बैन, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का फैसला

कश्मीर: प्रियागोल्ड बिस्किट और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड पर बैन, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का फैसला

Jammu Kashmir News: बैच को अनसेफ घोषित कर दिया गया है और अगले ऑर्डर तक इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है. जिसके बाद लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई थी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 15 Dec 2025 04:28 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट बैच पर बैन लगा दिया, जिसमें सल्फाइट का लेवल तय लिमिट से ज्यादा पाया गया, वहीं अंडों में बैन दवाओं के बचे हुए हिस्सों की जांच के लिए एक अलग इंस्पेक्शन ड्राइव भी शुरू की गई.

अधिकारियों द्वारा बिस्किट और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के ब्रांड की बिक्री पर बैन लगाने के बाद फूड सेफ्टी की चिंताएं और बढ़ गई हैं. यह बैन अंडों से जुड़े डर के ठीक बाद आया है, जब एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि अंडों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल हो सकते हैं. जिसके बाद लोगों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई थी.

फूड सेफ्टी अधिकारी ने जारी किया आदेश

असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी विभाग अनंतनाग के ऑफिस से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, प्रियागोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट का बैच नंबर E25KPO2FB गाजियाबाद की नेशनल फूड लेबोरेटरी में लैब एनालिसिस में फेल हो गया. बैच को अनसेफ घोषित कर दिया गया है और अगले ऑर्डर तक इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

अधिकारियों ने कहा कि बिस्किट से सेहत को खतरा हो सकता है, और बैच की सभी यूनिट्स को मार्केट से वापस लेने का निर्देश दिया गया है. प्रोडक्ट को 'अनसेफ' बताते हुए तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने को कहा. अधिकारियों ने बताया कि ऐसे अनसेफ खाने की चीजों को बनाना या बेचना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSSA), 2006 के सेक्शन 3(1)(zz)(xi) का उल्लंघन है.

बैच की बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक

एक्ट के सेक्शन 36(3)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, शेख जमीर अहमद, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी अनंतनाग ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें पूरे जिले में इस बैच की बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई गई. ऑर्डर में कहा गया है कि सभी होलसेलर, रिटेलर और दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बैच को तुरंत अपनी दुकानों से हटा लें और कहा कि इसका सख्ती से पालन करना जरूरी है.

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने श्रीनगर जिले में अजवा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बिक्री, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्प्ले पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि गाजियाबाद में नेशनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए सैंपल E. कोलाई और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से खराब पाए गए थे. असिस्टेंट कमिश्नर, फूड सेफ्टी, श्रीनगर द्वारा जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि यह रोक तुरंत प्रभाव से और अगले निर्देशों तक लागू रहेगी.

विभाग ने उपभोकताओं से क्या कहा?

डिपार्टमेंट ने कंज्यूमर्स से यह भी कहा है कि अगली सूचना तक वे उस खास बैच के बिस्किट न खरीदें या न खाएं. यह सैंपल ग्रेटर नोएडा में M/S सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड (यूनिट II) के बनाए प्रोडक्ट्स का था और उसी कंपनी ने अपने नोएडा हेडक्वार्टर से इसकी मार्केटिंग की थी. यह तब हुआ जब पूरी घाटी में फूड सेफ्टी टीमों ने नाइट्रोफ्यूरान और नाइट्रोइमिडाजोल रेसिड्यूज के संदिग्ध कंटैमिनेशन को लेकर लोगों की चिंता के बाद अंडे के सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया था.

ये ऐसे पदार्थ हैं जो कैंसर पैदा करने वाले होते हैं और खाना बनाने वाले जानवरों में बैन हैं. यह चिंता जादीबल के MLA तनवीर सादिक ने जताई, जिन्होंने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की. उन्होंने कहा, “यह सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरा है. इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता,” और रेसिड्यू की तुरंत टेस्टिंग और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

टीम ने जांच के लिए भरे सैंपल

इंस्पेक्शन टीमें शुक्रवार को सुपरमार्केट और मंडी मार्केट में फैल गईं और लैब एनालिसिस के लिए सैंपल इकट्ठा किए. श्रीनगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, यामीन उल नबी ने कहा, “कोई भी फिजिकल इंस्पेक्शन कंटैमिनेशन की पुष्टि नहीं कर सकता. सिर्फ लैब रिजल्ट ही स्थिति साफ करेंगे. कंज्यूमर्स से अपील है कि वे घबराएं नहीं.” उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के अनुसार सैंपलिंग जारी रहेगी, और किसी भी संदिग्ध प्रोडक्ट की तुरंत टेस्टिंग की जाएगी.

अंडा व्यापारियों ने किया ड्राइव का समर्थन

श्रीनगर मंडी के अंडा व्यापारियों ने इस ड्राइव का समर्थन किया. व्यापारियों के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए तारिक अहमद ने कहा, “हम पूरी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं. रिजल्ट पब्लिक होने चाहिए. हमारे अपने परिवार इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.” अधिकारियों ने कहा कि बढ़ी हुई मॉनिटरिंग जारी रहेगी और इस बात पर जोर दिया कि कंज्यूमर सेफ्टी सबसे पहली प्राथमिकता है क्योंकि बिस्किट और अंडे दोनों के सैंपल की जांच की जा रही है.

इससे पहले, एक और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड, स्नोड्रॉप को बैन कर दिया गया था, क्योंकि टेस्ट में कथित तौर पर आर्सेनिक कंटैमिनेशन पाया गया था, जिससे घाटी में बोतलबंद पानी के सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग पर बड़े सवाल उठे थे. जम्मू और कश्मीर की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर, स्मिता सेठी ने कहा कि ये पकड़े गए आइटम तेज और प्लान किए गए इंस्पेक्शन ड्राइव का नतीजा थे.

उन्होंने कहा कि एक बार जब किसी प्रोडक्ट को एक जिले में अनसेफ घोषित कर दिया जाता है, तो दूसरे जिलों को उसी प्रोडक्ट की तलाश करने के लिए अलर्ट कर दिया जाता है ताकि ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच को रोका जा सके. उन्होंने कहा, “यह कार्रवाई सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित नहीं है. कंज्यूमर सेफ्टी सबसे बड़ी चिंता है.”

पैकेज्ड पानी और प्रोसेस्ड फूड पर दिया गया ध्यान

पैकेज्ड पानी और प्रोसेस्ड फूड पर फिर से ध्यान तब दिया गया जब कुछ हफ्ते पहले घाटी में एनफोर्समेंट ड्राइव के दौरान टनों बिना लेबल वाला और कथित तौर पर सड़ा हुआ मीट मिलने से हड़कंप मच गया था. सितंबर में, पुलिस ने पब्लिक हेल्थ नियमों का उल्लंघन करने के लिए छह केस दर्ज किए और लगभग 13,000 किलोग्राम मीट और मीट प्रोडक्ट जब्त किए. इस घटना से कंज्यूमर का भरोसा बुरी तरह टूटा और पूरे कश्मीर में रेस्टोरेंट और मीट के व्यापार पर असर पड़ा.

Published at : 15 Dec 2025 04:28 PM (IST)
Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
Embed widget