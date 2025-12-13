जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म को नई रफ्तार, एडवेंचर टूरिज्म के लिए 550 करोड़ के निवेश का ऐलान

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि जम्मू और कश्मीर को बाहरी फंडिंग वाले एक प्रोजेक्ट के तहत टूरिज्म सेक्टर में लगभग 550 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि इस कोशिश और मिलकर किए गए प्रयासों से केंद्र शासित प्रदेश को एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने में मदद मिलेगी.

एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ATOAI) के 17वें सालाना कन्वेंशन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में बहुत ज़्यादा नेचुरल पोटेंशियल है और अगर इसे प्रोफेशनल अनुभव और मिलकर काम करने के साथ ठीक से मिलाया जाए, तो एडवेंचर टूरिज्म में अपनी पुरानी जगह वापस पाने में कोई मुश्किल नहीं होगी.

'टूरिस्ट के लगातार आने से मिलेगी सफलता'

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह बात कही थी कि टूरिज्म की सफलता का पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट एक बार कश्मीर आएं, बल्कि असली सफलता तभी मिलेगी जब टूरिस्ट साल-दर-साल बार-बार लौटने के लिए मोटिवेटेड महसूस करें. उन्होंने कहा कि सरकार और टूरिज्म सेक्टर का नज़रिया हमेशा विज़िटर्स के साथ लंबे समय तक चलने वाले जुड़ाव पर केंद्रित होना चाहिए. उन्होंने कहा, “हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि टूरिस्ट कहें कि वे कहीं और नहीं जाएंगे और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए सिर्फ कश्मीर आएंगे.”

'सबको मिलकर काम करने का ऐलान'

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब सभी स्टेकहोल्डर्स मिलकर काम करें. उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट और सभी संबंधित एजेंसियों को इस सेक्टर को मजबूत करने और टूरिस्ट के पूरे अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.” पिछले साल का जिक्र करते हुए, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, “यह जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत मुश्किल रहा है, लगभग हर महीने अलग-अलग जगहों से झटके और परेशान करने वाली घटनाएं सामने आ रही थीं.”

उन्होंने आगे कहा, “कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे इस इलाके पर बार-बार एक तरफ से या दूसरी तरफ से हमला हो रहा हो.” सीएम ने कहा कि सर्दियों में कुछ राहत की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई. क्योंकि मौसम काफी हद तक सूखा रहा, जिससे टूरिज्म और उस पर निर्भर लोगों की रोजी-रोटी पर और असर पड़ा.

बर्फ़बारी के लिए दुआ करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे सर्दियों के टूरिज्म को फिर से शुरू करने के लिए बर्फबारी की प्रार्थना करें, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह बर्दाश्त के दायरे में होनी चाहिए. पिछले मौसम के पैटर्न को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि जब इलाके में पहले बारिश के लिए दुआ की गई थी, तो बहुत ज़्यादा बारिश ने काबू से बाहर दिक्कतें खड़ी कर दीं.

उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी, बर्फ़बारी के लिए दुआ की जाएगी, लेकिन सिर्फ़ उतनी ही जितनी ज़रूरी होगी, और कहा कि ऊँची जगहों पर लगभग पाँच से छह फ़ीट बर्फ़ टूरिस्ट को खींचने और टूरिज़्म सेक्टर में जान डालने के लिए काफ़ी होगी.

'फिर से लौटेगा बेहतर माहौल'

मुख्यमंत्री ने कहा कि टूरिस्ट वापस आएंगे, कमाई बढ़ेगी और जम्मू-कश्मीर का पूरा माहौल फिर से अच्छा हो जाएगा, और कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि वह दिन दूर नहीं है और उस समय तक, सरकार की कोशिशें बिना रुके जारी रहेंगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि गुलमर्ग और दूसरी टूरिज़्म जगहों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिस्ट सुविधाओं को सपोर्ट करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे.

ATOAI ने किया स्वागत

एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 17 से 20 दिसंबर तक ATOAI कन्वेंशन होस्ट करेगा, और उम्मीद जताई कि यह इवेंट सफल होगा और लोकल कम्युनिटी, टूर ऑपरेटर और टूरिज़्म इंडस्ट्री समेत सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा.

उन्होंने आखिर में भरोसा जताया कि यह कन्वेंशन जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगा और इस इलाके को वेन्यू के तौर पर चुनने के लिए पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद दिया.