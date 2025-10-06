देर रात भूकंप से हिला जम्मू कश्मीर में, इतनी थी तीव्रता, घरों से बाहर भागे लोग

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में रविवार (5 अक्टूबर) की देर रात भूकंप के झटकों ने लोगों के डरा दिया. भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी मिली है कि रात करीब 2.47 पर डोडा जिले मं धरती हिली, जिससे लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया. देर रात सोते समय लोगों ने जब झटके महसूस किए, तो सब बाहर की ओर दौड़ पड़े. हालांकि, गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता कम थी, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ.

भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था. जान-माल के किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं मिली है. NCS ने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि 6 अक्टूबर को 2 बजकर 47 मिनट पर जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप आया है, जिसका केंद्र जमीन से पांच किलोमीटर नीचे रहा. आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.