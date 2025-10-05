एक्सप्लोरर
भारी बारिश की चेतावनी के चलते 6-7 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी
Jammu School Closed: जम्मू में सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.
मौसम विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर में अगले दो दिनों तक भारी बारिश और मौसम खराब रहने की चेतावनी के बाद जम्मू में सोमवार (6 अक्टूबर) और मंगलवार (7 अक्टूबर) को स्कूल बंद कर दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दो दिन बंद रहेंगे.
(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
हमास को मिली डेडलाइन से पहले ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा रहे नेतन्याहू, फिर बरसाए गाजा पर बम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
ICC टूर्नामेंट में 25 में से 24 मैच जीते, दो खिताब जिताए; फिर क्यों रोहित शर्मा से छीन ली गई कप्तानी?
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement
जम्मू और कश्मीर
10 Photos
Gulmarg: अति सुंदर! गुलमर्ग में पड़ी इस सीजन की पहली बर्फ, नजारा देख कर खो देंगे अपने होश!
जम्मू और कश्मीर
7 Photos
तस्वीरों में जम्मू के किश्तवाड़ की तबाही! बादल फटने से बह गईं जिंदगियां, चीखते दिखे लोग
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL