भारी बारिश की चेतावनी के चलते 6-7 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

मौसम विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर में अगले दो दिनों तक भारी बारिश और मौसम खराब रहने की चेतावनी के बाद जम्मू में सोमवार (6 अक्टूबर) और मंगलवार (7 अक्टूबर) को स्कूल बंद कर दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दो दिन बंद रहेंगे.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)