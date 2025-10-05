हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirभारी बारिश की चेतावनी के चलते 6-7 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

भारी बारिश की चेतावनी के चलते 6-7 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

Jammu School Closed: जम्मू में सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

By : अजय बाचलू | Updated at : 05 Oct 2025 04:13 PM (IST)
मौसम विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर में अगले दो दिनों तक भारी बारिश और मौसम खराब रहने की चेतावनी के बाद जम्मू में सोमवार (6 अक्टूबर) और मंगलवार (7 अक्टूबर) को स्कूल बंद कर दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू संभाग के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दो दिन बंद रहेंगे. 

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)

Published at : 05 Oct 2025 03:54 PM (IST)
School JAMMU KASHMIR NEWS
