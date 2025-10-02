जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने लेह में स्थिति से कथित तौर पर निपटने में हुई गड़बड़ी की उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच की लद्दाखियों की मांग का पूरा समर्थन किया है. लेह में 24 सितंबर को छठी अनुसूची का दर्जा और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद चार लोगों की मौत हो गई थी.

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने केंद्र और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पर निशाना साधते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में स्थिति से घोर कुप्रबंधन का आरोप लगाया.

हाई लेवल जांच की मांग

रमन भल्ला ने कहा, "हम लेह में स्थिति से कथित तौर पर निपटने में हुई गड़बड़ी की उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच की लद्दाखियों की मांग का पूरा समर्थन करते हैं. लेह में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी."

उन्होंने कहा, "स्थिति से बीजेपी द्वारा पूरी तरह से निपटने में की गई गड़बड़ी के कारण लद्दाख के शांतिपूर्ण क्षेत्र में अशांति फैल गई है. हम लेह सर्वोच्च निकाय और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों द्वारा उठाई गई न्यायिक जांच की मांग का पूरा समर्थन करते हैं."

केंद्र सरकार पर लगाया विश्वासघात का आरोप

उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने के 'बड़े-बड़े वादे' करके लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "केंद्र को बिना किसी देरी के दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की जायज मांगों को पूरा करना चाहिए."

रमन भल्ला ने लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता की टिप्पणियों को अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए निंदा की, जिन्होंने लेह हिंसा के लिए नेपालियों और डोडा के निवासियों को दोषी ठहराया था. उन्होंने कहा कि यह बयान बुरा था और गलत संकेत देता है.