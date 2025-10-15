जम्मू-कश्मीर उपचुनाव: बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवार, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सभी की नजरें टिकीं

जहां अन्य पार्टियां अभी भी जम्मू-कश्मीर की दो रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची पर विचार-विमर्श कर रही हैं, वहीं बीजेपी ने बडगाम और नगरोटा की दो सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले 2025 के विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को मंज़ूरी दे दी है.

बीजेपी द्वारा जारी सूची के अनुसार, नई दिल्ली स्थित पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू-कश्मीर की बडगाम विधानसभा (संख्या 27) के लिए आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा विधानसभा (संख्या 77) के लिए देवयानी राणा के नामों को मंज़ूरी दे दी है. यह घोषणा जम्मू-कश्मीर उपचुनावों के लिए बीजेपी के औपचारिक रूप से चुनावी मैदान में उतरने का प्रतीक है, जहां दोनों सीटों पर कड़े मुकाबले होने की उम्मीद है.

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा उप-चुनाव 2025 हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। pic.twitter.com/YX4uVbaNfl — BJP Jammu & Kashmir (@BJP4JnK) October 15, 2025

सभी की निगाहें टिकी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर

राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन लगभग टूट जाने के बाद, सभी की निगाहें नेशनल कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं. कांग्रेस के किसी भी गठबंधन में शामिल होने की संभावना कम ही है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

एक कांग्रेस नेता ने कहा, "कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कुछ दिनों में बैठक करेगी, क्योंकि पार्टी के कई नेता बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सुरक्षित सीट देने से एनसी के इनकार के बाद, एनसी के साथ गठबंधन लगभग खत्म हो गया है."

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) बुधवार शाम या गुरुवार सुबह बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है. पीडीपी बडगाम से आगा मुंतज़िर मेहदी को मैदान में उतारेगी, जबकि नगरोटा सीट के लिए अंतिम नाम अभी तय नहीं हुआ है.

11 नवंबर को होंगे चुनाव

हालांकि, अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने शनिवार (11अक्टूबर) को पूर्व डीडीसी अध्यक्ष नज़ीर अहमद खान को बडगाम उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार घोषित किया. बडगाम सीट जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पिछले साल बडगाम और गंदेरबल विधानसभा सीटों से चुनाव जीतने के बाद खाली की गई थी, जबकि नगरोटा सीट बीजेपी नेता देविंदर सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी. बडगाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव 11 नवंबर को होंगे.