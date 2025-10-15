जम्मू-कश्मीर और झारखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP कैंडिडेट लिस्ट जारी, इन्हें बनाया उम्मीदवार

जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है. जम्मू कश्मीर की दो और झारखंड की एक सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी का नाम तय हो गया है. बीजेपी ने बड़गाम के लिए आगा सैयद मोहसीन और नगरौटा के लिए देवयानी राणा को टिकट दिया है.

इसके अलावा, झारखंड की घाटशीला विधानसभा सीट के लिए बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है.



घाटशिला विधानसभा सीट पर जारी नामांकन

झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ 13 अक्तूबर को प्रारंभ हो गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के रवि कुमार ने जानकारी दी थी कि पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया. नामांकन प्रक्रिया 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी.

सीईओ ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है. नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक स्वीकार किए जाएंगे. उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

रामदास सोरेन के के बाद खाली हुई थी सीट

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन (62) का 15 अगस्त को नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो जाने के कारण घाटशिला सीट रिक्त हुई है. घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में 2.56 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1.31 लाख महिला मतदाता हैं.

जम्मू कश्मीर की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव

जम्मू-कश्मीर के नागरोटा विधानसभा क्षेत्र की 77 नंबर की सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण 31 अक्टूबर, 2024 को खाली हुई थी. यहां नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है. 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर तक नाम वापसी की अनुमति रहेगी. मतदान की तारीख 11 नवंबर तय की गई है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा.