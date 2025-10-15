हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडजम्मू-कश्मीर और झारखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP कैंडिडेट लिस्ट जारी, इन्हें बनाया उम्मीदवार

जम्मू-कश्मीर और झारखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP कैंडिडेट लिस्ट जारी, इन्हें बनाया उम्मीदवार

By Elections BJP Candidates List: बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में बड़गाम से आगा सैयद मोहसीन और नगरौटा से देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया है.

By : अंकित गुप्ता | Updated at : 15 Oct 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है. जम्मू कश्मीर की दो और झारखंड की एक सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी का नाम तय हो गया है. बीजेपी ने बड़गाम के लिए आगा सैयद मोहसीन और नगरौटा के लिए देवयानी राणा को टिकट दिया है. 

इसके अलावा, झारखंड की घाटशीला विधानसभा सीट के लिए बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है.
जम्मू-कश्मीर और झारखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP कैंडिडेट लिस्ट जारी, इन्हें बनाया उम्मीदवार

घाटशिला विधानसभा सीट पर जारी नामांकन

झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ 13 अक्तूबर को प्रारंभ हो गई. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के रवि कुमार ने जानकारी दी थी कि पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया. नामांकन प्रक्रिया 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी. 

सीईओ ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है. नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक स्वीकार किए जाएंगे. उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

रामदास सोरेन के के बाद खाली हुई थी सीट

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन (62) का 15 अगस्त को नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो जाने के कारण घाटशिला सीट रिक्त हुई है. घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में 2.56 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1.31 लाख महिला मतदाता हैं.

जम्मू कश्मीर की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव

जम्मू-कश्मीर के नागरोटा विधानसभा क्षेत्र की 77 नंबर की सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण 31 अक्टूबर, 2024 को खाली हुई थी. यहां नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है. 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर तक नाम वापसी की अनुमति रहेगी. मतदान की तारीख 11 नवंबर तय की गई है. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir News Jharkhand News BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
तालिबान के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने, 15 मिनट के भीतर कर दिया सरेंडर, सामने आया चौंकाने वाला Video
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
भोजपुरी सिनेमा
जाति की वजह से अधूरा रह गया था निरहुआ का पहला प्यार, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
निरहुआ का पहला प्यार अधूरा रह गया था, शादीशुदा होते हुए आम्रपाली दुबे संग जुड़ा नाम, ऐसी रही लव लाइफ
नौकरी
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
12वीं पास के लिए शानदार मौका, इस राज्य में निकली 23 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती
जनरल नॉलेज
World White Cane Day: सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
सफेद ही क्यों होता है दृष्टिहीन लोगों की छड़ी का रंग, क्या है इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget