जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में भूकंप, 3.2 तीव्रता से महसूस हुए झटके

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार शाम को 3.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए. जानकारी के मुताबिक भूकंप शाम 6:44 बजे 5 किलोमीटर की गहराई पर आया. इसका केंद्र 33.890 अक्षांश और 74.992 देशांतर पर स्थित था, जो श्रीनगर से लगभग 28 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है.

संबंधित भूकंपीय निगरानी अधिकारियों द्वारा भूकंप की समीक्षा की गई. फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. इलाके में आए भूकंप से जम्मू-कश्मीर के लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है.

श्रीनगर के आसपास में भी महसूस हुए झटके

भूकंप की कम गहराई की वजह श्रीनगर के आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. पुलवामा में आया यह भूकंप इस क्षेत्र में दूसरी बार दर्ज किया गया है. फिलहाल नागरिक भूकंप से सतर्क हो चुके हैं. बीते दिनों में भारत समेत अफगानिस्तान में भी भूकंप दर्ज किया गया है.

महाराष्ट्र में रविवार को आया भूकंप

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में रविवार दोपहर 2.5 तीव्रता का भूकंप का झटका आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. पिछले 24 घंटे में जिले में यह भूकंप का तीसरा झटका है. उप-विभागीय अधिकारी विकास माने ने बताया कि रविवार आपराह्न एक बजकर 31 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र औंधा नागनाथ तहसील के सिद्धेश्वर और दुधाला गांवों के बीच था. अधिकारी के मुताबिक इलाके से जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली. माने ने कहा, "प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.'

वहीं इससे पहले शनिवार सुबह कुछ घंटों के अंतराल में जिले में भूकंप के दो हल्के झटके महसूस किए गए थे. औंधा नागनाथ तहसील के गढ़ला गांव में सुबह करीब 7:46 बजे 3.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसके साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई दी. इसका केंद्र सतह से सात किलोमीटर की गहराई पर था. इसके करीब दो घंटे बाद 4.5 तीव्रता का अधिक तेज झटका आया, जिसे जिले के कई हिस्सों में महसूस किया गया.

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