ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के पुलवामा में भूकंप, 3.2 तीव्रता से महसूस हुए झटके

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में भूकंप, 3.2 तीव्रता से महसूस हुए झटके

जम्मू-कश्मीर में भूकंप शाम 6:44 बजे 5 किलोमीटर की गहराई पर आया. इसका केंद्र 33.890 अक्षांश और 74.992 देशांतर पर स्थित था.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Oct 2026 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार शाम को 3.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए. जानकारी के मुताबिक भूकंप शाम 6:44 बजे 5 किलोमीटर की गहराई पर आया. इसका केंद्र 33.890 अक्षांश और 74.992 देशांतर पर स्थित था, जो श्रीनगर से लगभग 28 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में है. 

संबंधित भूकंपीय निगरानी अधिकारियों द्वारा भूकंप की समीक्षा की गई. फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. इलाके में आए भूकंप से जम्मू-कश्मीर के लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
मुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर
मुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर
जम्मू और कश्मीर
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू और कश्मीर
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत

श्रीनगर के आसपास में भी महसूस हुए झटके

भूकंप की कम गहराई की वजह श्रीनगर के आसपास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. पुलवामा में आया यह भूकंप इस क्षेत्र में दूसरी बार दर्ज किया गया है. फिलहाल नागरिक भूकंप से सतर्क हो चुके हैं. बीते दिनों में भारत समेत अफगानिस्तान में भी भूकंप दर्ज किया गया है.

महाराष्ट्र में रविवार को आया भूकंप

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में रविवार दोपहर 2.5 तीव्रता का भूकंप का झटका आया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. पिछले 24 घंटे में जिले में यह भूकंप का तीसरा झटका है. उप-विभागीय अधिकारी विकास माने ने बताया कि रविवार आपराह्न एक बजकर 31 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र औंधा नागनाथ तहसील के सिद्धेश्वर और दुधाला गांवों के बीच था. अधिकारी के मुताबिक इलाके से जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली. माने ने कहा, "प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.'

वहीं इससे पहले शनिवार सुबह कुछ घंटों के अंतराल में जिले में भूकंप के दो हल्के झटके महसूस किए गए थे. औंधा नागनाथ तहसील के गढ़ला गांव में सुबह करीब 7:46 बजे 3.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसके साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई दी. इसका केंद्र सतह से सात किलोमीटर की गहराई पर था. इसके करीब दो घंटे बाद 4.5 तीव्रता का अधिक तेज झटका आया, जिसे जिले के कई हिस्सों में महसूस किया गया. 

मुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर

Published at : 05 Oct 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Pulwama News JAMMU KASHMIR NEWS EARTHQUAKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
मुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर
मुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर
जम्मू और कश्मीर
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू और कश्मीर
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश कुमार को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी? | BJP | Congress | ABP
Supreme Court on Gyanesh Kumar: विपक्ष Vs ज्ञानेश, अंतिम फैसला अभी है शेष! | BJP | Congress | ABP
Supreme Court Hearing on CEC Gyanesh: ज्ञानेश कुमार पर SC ने क्या कहा? | Congress | BJP | ABP News
Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
INDIA गठबंधन के मार्च से AAP की दूरी, क्या करेंगे एमके स्टालिन? कांग्रेस ने दिया अपडेट
बिहार
पूरे बिहार में DJ पर रोक, हुड़दंगियों की खैर नहीं, दुर्गा पूजा पर गाइडलाइन जारी
पूरे बिहार में DJ पर रोक, हुड़दंगियों की खैर नहीं, दुर्गा पूजा पर गाइडलाइन जारी
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज
इंडिया
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
‘काला सागर हो या खाड़ी, हमें...’, नाविकों पर हमले पर जयशंकर की दो टूक
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, महिला जजों की संख्या बढ़कर हुई तीन
सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज, महिला जजों की संख्या बढ़कर हुई तीन
इंडिया
SC के नोटिस पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पात्रा बोले- 'तानाशाही-डर का माहौल...'
SC के नोटिस पर BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पात्रा बोले- 'तानाशाही-डर का माहौल...'
Home Tips
केले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?
केले के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए दूसरे फल, जान लीजिए काम की बात?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget