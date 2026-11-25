जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित पहले 'वक्फ दिवस' समारोह के दौरान 'वंदे मातरम्' बजाए जाने के बाद कश्मीर में बड़ा धार्मिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इस मामले में जम्मू-कश्मीर के प्रमुख इस्लामी संगठनों के प्रतिनिधि समूह 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) ने कड़ी आपत्ति जताई है. MMU ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि इससे कश्मीरी मुसलमानों की बुनियादी धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है. संगठन ने इस मामले में कानूनी राय लेने और संबंधित अधिकारियों को औपचारिक ज्ञापन सौंपने की भी घोषणा की है.

मंगलवार, 24 नवंबर को श्रीनगर के SKUAST-कश्मीर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उनके साथ जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी भी मौजूद थीं. कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इनके अलावा कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, इस्लामी विद्वान और उपदेशक भी वहां मौजूद थे.

समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' बजाया गया. इस दौरान वहां मौजूद लोग खड़े हो गए और स्क्रीन पर इसके बोल दिखाए जा रहे थे. कार्यक्रम के वीडियो क्लिप सामने आने के बाद धार्मिक नेताओं ने इसे 'थोपा गया' कदम बताते हुए आपत्ति जताई. इसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया. कार्यक्रम में शामिल हुए कई धार्मिक विद्वानों और उपदेशकों ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी.

'इस्लाम अपनी मातृभूमि से प्रेम करने को बढ़ावा देता है'

'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU), जो इस्लामी विचारधारा के विभिन्न स्कूलों से जुड़े धार्मिक संगठनों और संस्थानों का प्रतिनिधि समूह है और जिसके प्रमुख कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक हैं, ने इस घटना की निंदा की. संगठन ने कहा कि जैसा कि उसने अतीत में कई मौकों पर स्पष्ट किया है, इस्लाम में 'तौहीद' यानी अल्लाह की पूर्ण एकेश्वरवाद का सिद्धांत एक बुनियादी और अटल सिद्धांत है. इस्लाम में अल्लाह के साथ किसी को साझीदार बनाना या किसी व्यक्ति, वस्तु, भूमि अथवा सृष्टि को ईश्वरीय दर्जा देना पूरी तरह वर्जित है.

MMU ने कहा कि इस्लाम अपनी मातृभूमि से प्रेम करने को बढ़ावा देता है, लेकिन मातृभूमि के प्रति प्रेम और उसकी पूजा या उसे ईश्वरीय दर्जा देने के बीच स्पष्ट अंतर रखता है. कोई भी ऐसा कार्य या व्यवहार जो मातृभूमि को ईश्वरीय दर्जा देता हो, इस्लाम के मूल सिद्धांत 'तौहीद' के खिलाफ है. इसलिए यह गैर-इस्लामी है और मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं है.

AIMPLB पहले ही 'वंदे मातरम' पर इस्लामी दृष्टिकोण कर चुका स्पष्ट

संगठन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) का हवाला देते हुए कहा कि बोर्ड पहले ही 'वंदे मातरम' के मुद्दे पर इस्लामी दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुका है और धार्मिक तथा संवैधानिक, दोनों आधारों पर इसे अनिवार्य रूप से गाए जाने का कड़ा विरोध कर चुका है. MMU ने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक और अस्वीकार्य है कि वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' बजाया गया. वक्फ बोर्ड वह संस्था है जिस पर मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों और उनकी पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी है. संगठन के मुताबिक, चूंकि यह एक आधिकारिक कार्यक्रम था, इसलिए 'वंदे मातरम' बजाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी और ऐसा करना पूरी तरह वैकल्पिक था. इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने कश्मीरी मुसलमानों की बुनियादी धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं की अनदेखी की.

MMU ने इस बात पर भी चिंता जताई कि मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर में सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को शामिल करना अब आम बात हो गई है, जबकि मुसलमानों को लेकर इस गीत पर धार्मिक आपत्तियां सर्वविदित हैं. संगठन ने कहा कि इस तरह का थोपा जाना उनकी धार्मिक आस्थाओं और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करता है और इससे अविश्वास तथा अलगाव की भावना और गहरी होती है.

मौलवियों ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

कार्यक्रम के वीडियो क्लिप्स पर जनता की तीखी प्रतिक्रिया के बाद समारोह में शामिल हुए कई धार्मिक विद्वानों और उपदेशकों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने 'वंदे मातरम' के दौरान खड़े होने के अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि अब ऐसा करना अनिवार्य है क्योंकि यह एक कानून बन गया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गीत का गायन जरूरी नहीं था, क्योंकि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था.

विवाद तब और बढ़ गया जब जम्मू के इस्लामी मौलवियों और इमामों ने, जो श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के 'वक्फ दिवस' समारोह में शामिल हुए थे, सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी कर माफी मांगी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान 'वंदे मातरम' बजने पर उनके खड़े होने से गलती हुई.

माफीनामा जारी करते हुए एक मौलाना ने कहा, "जैसे ही यह गीत बजा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया. बाहर आने के बाद, हमने न केवल अल्लाह के अलावा किसी और के सम्मान में खड़े होने के गंभीर पाप के लिए अल्लाह से माफी मांगी, बल्कि अल्लाह और उसकी एकता में अपने विश्वास को फिर से दोहराने के लिए 'कलमा शहादत' का पाठ भी किया."

अपने माफीनामे में मौलवियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आधिकारिक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' भी शामिल है. उन्होंने बताया कि वे केवल शिष्टाचार या भ्रम के कारण खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने गीत नहीं गाया. उन्होंने यह भी माना कि इस गीत में शामिल होना या इसका समर्थन करना इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है.

MMU लेगा कानूनी राय, अधिकारियों को सौंपेगा ज्ञापन

MMU ने कहा कि इस मुद्दे की बढ़ती गंभीरता को देखते हुए संगठन कानूनी राय लेने पर विचार कर रहा है. साथ ही, संबंधित अधिकारियों को एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा. इसमें जम्मू-कश्मीर के सरकारी कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में 'वंदे मातरम' को जबरन थोपे जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की जाएगी. संगठन ने संविधान द्वारा गारंटीकृत आस्था और अंतरात्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करने का भी आग्रह किया है.

MMU ने मुसलमानों, विशेष रूप से धार्मिक जिम्मेदारियां निभाने वाले लोगों को याद दिलाया कि किसी भी दबाव, पद या अन्य विचार की परवाह किए बिना इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है. संगठन ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि आस्था के मामलों में, विशेष रूप से 'तौहीद' यानी ईश्वर की एकता के मूल सिद्धांत के संबंध में, न तो कोई अस्पष्टता हो सकती है और न ही कोई समझौता. इस विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इसके समर्थन और विरोध में कई समूहों ने एक-दूसरे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिए हैं.