जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शेषनाग झील के पास चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने की मांग वाली एक ऑनलाइन याचिका चर्चा में है. 'चेंज डॉट ओआरजी' पर 'कश्मीर की अल्पाइन झीलों के आसपास निर्माण कार्य रोकें' शीर्षक वाली इस ऑनलाइन याचिका को काफी समर्थन मिल रहा है.

इसे शुरू किए जाने के 24 घंटे के भीतर, बुधवार तक इस पर 8500 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके थे. याचिका में अधिकारियों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे आगे का रास्ता तय करने के लिए स्थानीय पर्यावरण समूहों और सामुदायिक संगठनों के साथ बातचीत करें.

इसमें कहा गया है कि विकास और आसान पहुंच के नाम पर, सरकार ऐसी सड़कें बनाने की योजना बना रही है जो कश्मीर के अब तक अछूते और प्राकृतिक स्थानों से होकर गुजरेंगी. हालांकि, सीमा सड़क संगठन (BRO) ने सोमवार को कहा कि अमरनाथ यात्रा के बाद किए जा रहे ये काम सभी जरूरी सुरक्षा मानकों और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करते हुए किए जा रहे हैं.

याचिका में कहा गया है, 'यह तरक्की नहीं है; बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा है.' इसमें आगे कहा गया है कि कनेक्टिविटी और पर्यटन बढ़ाने का 'बहाना' पहली नजर में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, तो इस तरह के विकास की असली कीमत 'साफ तौर पर सामने आ जाती है'.

याचिका में प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का आग्रह

याचिकाकर्ता ने कहा, 'अन्य जगहों पर भी ऐसी ही परियोजनाओं के कारण प्रदूषण बढ़ा है, प्राकृतिक आवास नष्ट हुए हैं और पर्यटकों की भारी भीड़ आई है, जो अक्सर अनजाने में ही पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बन जाते हैं. हाल के अध्ययनों और रिपोर्टों से पता चलता है कि हमारे जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र (ecosystems) को इस तरह के विकास कार्यों से ऐसा नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी.

हम अपनी इन अनमोल अल्पाइन झीलों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते.' याचिका में कहा गया है कि सड़कें बनाने के बजाय, 'हम अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि वह ऐसे टिकाऊ पर्यटन (सस्टेनेबल टूरिज्म) उपायों पर विचार करे, जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखें.'

इसमें कहा गया, 'गाइडेड ट्रेकिंग, सीमित प्रवेश परमिट और पर्यावरण के अनुकूल ठहरने की व्यवस्था जैसे समाधान, हमारे प्राकृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक लाभ ला सकते हैं. स्विस आल्प्स जैसे अन्य क्षेत्रों ने, जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है. हमें उनसे सीखना चाहिए और अल्पकालिक फायदों के बजाय दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए.' याचिका में आगे कहा गया है कि कश्मीर के लोग विकास के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे विकास का समर्थन करते हैं जो उनकी भूमि और परंपराओं का सम्मान करे.

महबूबा मुफ्ती ने भी बड़े पैमाने पर जताई चिंता

इस बात पर जोर देते हुए कि एक बार पर्यावरण की प्राकृतिक स्थिति से समझौता हो जाए, तो हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, याचिका में ऐसे समाधानों पर काम करने का आह्वान किया गया है जो 'हमारी पहचान के मूल स्वरूप को नष्ट किए बिना हमारे जीवन को बेहतर बनाएं.'

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बड़े पैमाने पर खुदाई की खबरों पर चिंता जताई. उन्होंने चेतावनी दी कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में भारी बुलडोजर का इस्तेमाल पर्यावरण और तीर्थयात्रा की धार्मिक पवित्रता, दोनों के लिए खतरा है. मंगलवार सुबह, महबूबा अपनी पार्टी के विधायकों वहीद पारा और सैयद मुंतजिर मेहंदी के साथ दक्षिण कश्मीर जिले में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर शेषनाग की ओर रवाना हुईं.

तारिक हमीद ने शेषनाग झील के पास तैनात JCB पर उठाए सवाल

पीडीपी नेताओं ने चंदनवाड़ी से शेषनाग की ओर पैदल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मंगलवार को अमरनाथ गुफा मार्ग पर, अधिक ऊंचाई पर स्थित शेषनाग झील के पास JCB मशीन तैनात किए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने सरकार से इस काम का उद्देश्य स्पष्ट करने और विभिन्न विभागों द्वारा दी गई अनुमतियों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की.

कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक, जिन्होंने इस याचिका पर हस्ताक्षर भी किए हैं, ने कहा, 'हमें मिलकर अपनी आवाज उठानी होगी ताकि हमारे पर्यावरण के सबसे संवेदनशील हिस्सों में हो रहे अंधाधुंध विनाश को रोका जा सके.' 'हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुप क्यों हैं? लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते, उनका यह कर्तव्य है कि वे आवाज उठाएं और इस लूट को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं! मैंने इस याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं और उन सभी लोगों से अपील करता हूं जो कश्मीर के नाज़ुक पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, कि वे भी ऐसा ही करें,' मीरवाइज ने X पर एक पोस्ट में कहा.