जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) पर शेषनाग झील के पास पैदा हुए पारिस्थितिक संकट का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि दोनों पार्टियों के बीच बढ़ता आरोप-प्रत्यारोप का खेल पर्यावरण को हुए भारी नुकसान की गंभीरता को छिपा सकता है, जिससे इसके लिए जिम्मेदार लोग अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं.

सज्जाद लोन ने आगाह करते हुए कहा कि अन्य अहम मुद्दों की तरह, इस मामले में भी दोनों पार्टियां एक गंभीर जन-चिंता को राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों के शोर-शराबे में दबा सकती हैं. शेषनाग की स्थिति को 'पारिस्थितिक आपदा' करार देते हुए, लोन ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान से उन पर्यावरणीय चिंताओं से ध्यान भटक सकता है, जो असल में चर्चा के केंद्र में होनी चाहिए थीं.

उन्होंने तर्क दिया कि वैज्ञानिक आकलन और ठोस कदम उठाकर पारिस्थितिक नुकसान को ठीक करने के बजाय, NC और PDP एक-दूसरे पर आरोप लगाने में जुट गई हैं. लोन ने चेतावनी दी कि यह एक जाना-पहचाना राजनीतिक तरीका है, जिससे असली मुद्दा बयानों की बौछार के नीचे दब सकता है.

2008 के अमरनाथ भूमि विवाद पर महबूबा मुफ्ती को घेरा

PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए, लोन ने 2008 के अमरनाथ भूमि विवाद के दौरान उनकी पार्टी की भूमिका का जिक्र किया और आरोप लगाया कि वे ही 'अमरनाथ पारिस्थितिक आपदा के पटकथा लेखक' थे. उन्होंने महबूबा मुफ्ती के उस दावे का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि एक आधिकारिक बैठक में NC ने प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए अपनी सहमति दी थी; हालांकि, सत्ताधारी पार्टी ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया.

लोन ने अनुमान जताया कि NC, 2008 की घटनाओं का जिक्र करके PDP को जवाब देगी. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप असल पर्यावरणीय संकट से ध्यान भटकाने का एक आसान जरिया बन सकते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भी एक-दूसरे पर आरोप लगाने के खेल में बदल देंगी. उन्होंने कहा कि यह पारिस्थितिक विनाश को जारी रखने के लिए एक 'परफेक्ट आड़' का काम करेगा.

लोन ने साक्ष्यों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि पर्यावरणविदों को इस चर्चा का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे की कार्रवाई राजनीतिक नफे-नुकसान के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों, पारिस्थितिक आकलन और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तय होनी चाहिए.

'अब समय आ गया है कि पर्यावरणविदों को जगह दी जाए.'

उन्होंने कहा, 'अब समय आ गया है कि पर्यावरणविदों को जगह दी जाए.' उन्होंने विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे वैज्ञानिक सबूतों के साथ आगे आएं और एक ऐसी विश्वसनीय सार्वजनिक चर्चा तैयार करें, जो हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक नुकसान से बचा सके. लोन ने इस विवाद के एक व्यापक राजनीतिक पहलू की संभावना भी जताई. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव इस मुद्दे से जुड़े राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं.

2008 के अमरनाथ भूमि विवाद का उदाहरण देते हुए, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कश्मीर में पर्यावरण संबंधी सक्रियता के बाद जम्मू में सांप्रदायिक आंदोलन शुरू हो गया था. उन्होंने आशंका जताई कि शायद अब फिर से वैसी ही कोई राजनीतिक पटकथा दोहराई जा रही है. उन्होंने संकेत दिया कि NC और PDP दोनों ही शायद एक बड़े राजनीतिक विमर्श में अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं, हालांकि उन्होंने चुनावी संबंध को एक स्थापित तथ्य के रूप में पेश करने से परहेज किया.