ExplainerDataLabsएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर

मुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर

जम्मू-कश्मीर में PDD की ओर से विधानसभा में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी विभाग, सुरक्षा बल और कमर्शियल संस्थान बिजली बकाया बिल के इस बढ़ते घाटे के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Oct 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर सरकार जहां पूरे केंद्र शासित प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की राहत योजना को मंजूरी दिलाने के लिए कड़ी कोशिश कर रही है, वहीं जम्मू-कश्मीर में बिजली का बकाया बिल ₹6,870.15 करोड़ के भारी-भरकम आंकड़े को पार कर गया है. इससे क्षेत्र के बिजली सेक्टर पर गंभीर वित्तीय दबाव का पता चलता है, जिसमें सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों का हिस्सा सबसे ज्यादा ₹3,155.69 करोड़ है.

पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (PDD) की ओर से विधानसभा में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी विभाग, सुरक्षा बल और कमर्शियल संस्थान इस बढ़ते घाटे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं. सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सरकारी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर बिजली का बकाया ₹6,870 करोड़ से ज्यादा हो गया है. कुल बकाया राशि ₹6,870.15 करोड़ है और अकेले सरकारी विभागों का हिस्सा लगभग आधा यानी ₹3,155.69 करोड़ है.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू और कश्मीर
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत
जम्मू और कश्मीर
J&K: पहलगाम विधायक अल्ताफ वानी पर FIR, PSO से मारपीट का आरोप
J&K: पहलगाम विधायक अल्ताफ वानी पर FIR, PSO से मारपीट का आरोप

कमर्शियल से इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर करोड़ों का बकाया

सरकार ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार, कमर्शियल उपभोक्ताओं पर ₹1,833.60 करोड़ का बकाया है, जबकि इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ₹1,005.89 करोड़ और सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों पर ₹874.91 करोड़ का बकाया है. ये आंकड़े J&K विधानसभा के हाल ही में संपन्न हुए ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) के दौरान विधायक हसनैन मसूदी द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में दिए गए थे.

सरकार ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति काटना एक 'लगातार चलने वाली प्रवर्तन कार्रवाई' है, जिसे संबंधित फील्ड यूनिट्स द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करते हुए जरूरत पड़ने पर किया जाता है. जवाब के अनुसार, 2025-26 के दौरान बताई गई कैटेगरी में 88,387 बिजली कनेक्शन काटे गए.

इनमें 84,818 कमर्शियल, 3,161 इंडस्ट्रियल और 402 सरकारी और अर्ध-सरकारी कनेक्शन शामिल थे, साथ ही अन्य कैटेगरी के कनेक्शन भी शामिल थे. साल 2026-27 के दौरान कुल 50,226 कनेक्शन काटे गए, जिनमें 48,283 कमर्शियल, 1,836 इंडस्ट्रियल और 107 सरकारी और सेमी-सरकारी कनेक्शन शामिल थे.

EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप

ज्यादा बकाया वाले डिफॉल्टर्स पर ये नीतियां होंगी शामिल

सरकार ने कहा कि जब ग्राहकों ने जरूरी बकाया राशि चुका दी और दोबारा कनेक्शन जोड़ने की तय प्रक्रिया पूरी कर ली, तो बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई. सरकार ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां अपने रेवेन्यू रिकवरी सिस्टम को भी मजबूत कर रही हैं, जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ज्यादा बकाया या लगातार डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

इन उपायों में ज्यादा बकाया वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ सर्कल-वाइज स्पेशल रिकवरी ड्राइव, MIS और बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बकाये की रेगुलर मॉनिटरिंग, फील्ड ऑफिसर्स के लिए रिकवरी टारगेट तय करना और पेमेंट न करने वाले ग्राहकों के कनेक्शन काटने और दोबारा जोड़ने की नीतियों को सख्ती से लागू करना शामिल है. सरकार ने आगे कहा कि बार-बार डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें जमीन के रेवेन्यू के बकाये की तरह बिजली का बकाया वसूलना भी शामिल है.

PDD को बाहरी सप्लायर्स से बिजली खरीदने में घाटा

इसके अलावा, यूटिलिटी कंपनियों ने अपने सालाना रेवेन्यू की जरूरत (ARR) के अंतर को कम करने के लिए सभी ग्राहक कैटेगरी में 5% बेसिक टैरिफ बढ़ाने की मांग करते हुए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) से संपर्क किया है. जब यह पूछा गया कि क्या सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों और अन्य डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों से बकाया बिजली बिलों की रिकवरी तेज करने का इरादा रखती है, तो सरकार ने कहा कि प्रस्तावित उपायों पर विचार किया जा रहा है.

भारी रेवेन्यू घाटे के कारण, PDD को नॉर्दर्न ग्रिड के बाहरी सप्लायर्स से बिजली खरीदने में भारी कैश की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे घाटा और बढ़ जाता है. हालांकि ट्रांसमिशन ग्रिड की क्षमता 3,000 मेगावाट है, लेकिन बिजली खरीदने के लिए फंड की कमी के कारण विभाग अक्सर केवल 1,400 मेगावाट बिजली सप्लाई कर पाता है, जिससे स्थानीय बिजली कटौती की समस्या और बढ़ जाती है और सर्दियों के आने के साथ ही इस कमी के और बढ़ने की संभावना है.

J&K सरकार अभी बिजली खरीद के कुल ₹31,000 करोड़ के कर्ज के बोझ का सामना कर रही है, जिस पर सालाना लगभग ₹5,000 करोड़ का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है. सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले ग्राहकों के बिजली बिल के बकाये को माफ करने के लिए किसी एमनेस्टी स्कीम पर विचार कर रही है. J&K सरकार ने साफ तौर पर ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया.

जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख

Published at : 05 Oct 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
EWS सर्टिफिकेट पर राज्य में बड़ा क्षेत्रीय अंतर, कश्मीर के साथ भेदभाव का आरोप
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू कश्मीर: कुपवाड़ा में ऐतिहासिक मदरसे में भीषण आग, लकड़ी की इमारत राख
जम्मू और कश्मीर
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत
कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत
जम्मू और कश्मीर
J&K: पहलगाम विधायक अल्ताफ वानी पर FIR, PSO से मारपीट का आरोप
J&K: पहलगाम विधायक अल्ताफ वानी पर FIR, PSO से मारपीट का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
'तो वह मना कर दें न...', अखिलेश के चाचा के बयान पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम
इंडिया
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
'जजों ने बिना डरे...' जस्टिस भुइयां और रिटायर्ड जज नरीमन के बयान पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
UP राज्यसभा चुनाव: BJP की लिस्ट पर हलचल, CM योगी- BL संतोष के बीच डेढ़ घंटे हुई बात
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget