मुफ्त बिजली की तैयारी के बीच J&K में 6,870 करोड़ बकाया, सरकारी विभाग टॉप पर

जम्मू-कश्मीर सरकार जहां पूरे केंद्र शासित प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की राहत योजना को मंजूरी दिलाने के लिए कड़ी कोशिश कर रही है, वहीं जम्मू-कश्मीर में बिजली का बकाया बिल ₹6,870.15 करोड़ के भारी-भरकम आंकड़े को पार कर गया है. इससे क्षेत्र के बिजली सेक्टर पर गंभीर वित्तीय दबाव का पता चलता है, जिसमें सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों का हिस्सा सबसे ज्यादा ₹3,155.69 करोड़ है.

पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (PDD) की ओर से विधानसभा में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी विभाग, सुरक्षा बल और कमर्शियल संस्थान इस बढ़ते घाटे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं. सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सरकारी और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर बिजली का बकाया ₹6,870 करोड़ से ज्यादा हो गया है. कुल बकाया राशि ₹6,870.15 करोड़ है और अकेले सरकारी विभागों का हिस्सा लगभग आधा यानी ₹3,155.69 करोड़ है.

कमर्शियल से इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर करोड़ों का बकाया

सरकार ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार, कमर्शियल उपभोक्ताओं पर ₹1,833.60 करोड़ का बकाया है, जबकि इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर ₹1,005.89 करोड़ और सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों पर ₹874.91 करोड़ का बकाया है. ये आंकड़े J&K विधानसभा के हाल ही में संपन्न हुए ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) के दौरान विधायक हसनैन मसूदी द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में दिए गए थे.

सरकार ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति काटना एक 'लगातार चलने वाली प्रवर्तन कार्रवाई' है, जिसे संबंधित फील्ड यूनिट्स द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करते हुए जरूरत पड़ने पर किया जाता है. जवाब के अनुसार, 2025-26 के दौरान बताई गई कैटेगरी में 88,387 बिजली कनेक्शन काटे गए.

इनमें 84,818 कमर्शियल, 3,161 इंडस्ट्रियल और 402 सरकारी और अर्ध-सरकारी कनेक्शन शामिल थे, साथ ही अन्य कैटेगरी के कनेक्शन भी शामिल थे. साल 2026-27 के दौरान कुल 50,226 कनेक्शन काटे गए, जिनमें 48,283 कमर्शियल, 1,836 इंडस्ट्रियल और 107 सरकारी और सेमी-सरकारी कनेक्शन शामिल थे.

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ज्यादा बकाया वाले डिफॉल्टर्स पर ये नीतियां होंगी शामिल

सरकार ने कहा कि जब ग्राहकों ने जरूरी बकाया राशि चुका दी और दोबारा कनेक्शन जोड़ने की तय प्रक्रिया पूरी कर ली, तो बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई. सरकार ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां अपने रेवेन्यू रिकवरी सिस्टम को भी मजबूत कर रही हैं, जिसमें कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ज्यादा बकाया या लगातार डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

इन उपायों में ज्यादा बकाया वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ सर्कल-वाइज स्पेशल रिकवरी ड्राइव, MIS और बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बकाये की रेगुलर मॉनिटरिंग, फील्ड ऑफिसर्स के लिए रिकवरी टारगेट तय करना और पेमेंट न करने वाले ग्राहकों के कनेक्शन काटने और दोबारा जोड़ने की नीतियों को सख्ती से लागू करना शामिल है. सरकार ने आगे कहा कि बार-बार डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें जमीन के रेवेन्यू के बकाये की तरह बिजली का बकाया वसूलना भी शामिल है.

PDD को बाहरी सप्लायर्स से बिजली खरीदने में घाटा

इसके अलावा, यूटिलिटी कंपनियों ने अपने सालाना रेवेन्यू की जरूरत (ARR) के अंतर को कम करने के लिए सभी ग्राहक कैटेगरी में 5% बेसिक टैरिफ बढ़ाने की मांग करते हुए जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) से संपर्क किया है. जब यह पूछा गया कि क्या सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों और अन्य डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों से बकाया बिजली बिलों की रिकवरी तेज करने का इरादा रखती है, तो सरकार ने कहा कि प्रस्तावित उपायों पर विचार किया जा रहा है.

भारी रेवेन्यू घाटे के कारण, PDD को नॉर्दर्न ग्रिड के बाहरी सप्लायर्स से बिजली खरीदने में भारी कैश की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे घाटा और बढ़ जाता है. हालांकि ट्रांसमिशन ग्रिड की क्षमता 3,000 मेगावाट है, लेकिन बिजली खरीदने के लिए फंड की कमी के कारण विभाग अक्सर केवल 1,400 मेगावाट बिजली सप्लाई कर पाता है, जिससे स्थानीय बिजली कटौती की समस्या और बढ़ जाती है और सर्दियों के आने के साथ ही इस कमी के और बढ़ने की संभावना है.

J&K सरकार अभी बिजली खरीद के कुल ₹31,000 करोड़ के कर्ज के बोझ का सामना कर रही है, जिस पर सालाना लगभग ₹5,000 करोड़ का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है. सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या वह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले ग्राहकों के बिजली बिल के बकाये को माफ करने के लिए किसी एमनेस्टी स्कीम पर विचार कर रही है. J&K सरकार ने साफ तौर पर ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया.

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