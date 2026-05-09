हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirनशा मुक्त कश्मीर का दूसरा महीना शुरू, मुफ्ती नासिर ने जारी किया फतवा, नशीले पदार्थ की कमाई हराम

नशा मुक्त कश्मीर का दूसरा महीना शुरू, मुफ्ती नासिर ने जारी किया फतवा, नशीले पदार्थ की कमाई हराम

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर को 100 दिनों के भीतर नशा मुक्त बनाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. नशे को लेकर मुफ्ती नासिर ने फतवा जारी कर इससे होने वाली कमाई को हराम करार दिया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 May 2026 04:29 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू और कश्मीर में 100 दिनों का 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर' अभियान, जिसकी अगुवाई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं, अब अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और प्रशासन पूरी दृढ़ता के साथ पूरे ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 100 दिनों के भीतर इस क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है.

इस पहल को अब और भी ज्यादा बल मिला है, क्योंकि धार्मिक विद्वान भी इस नशा मुक्त अभियान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं. जम्मू और कश्मीर के मुफ्ती-ए-आजम नासिर-उल-इस्लाम ने इस संबंध में एक 'फतवा' जारी किया है. मुफ्ती-ए-आजम ने कहा कि हमारे समाज में नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रकोप केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं है, बल्कि यह नैतिक और आध्यात्मिक पतन का भी एक कारण है.

फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल, जांच के लिए बनी थी 7 सदस्यीय SIT

मुफ्ती नासिर ने जारी किया फतवा

मुफ्ती नासिर ने आगे कहा कि मैं इसके द्वारा एक स्पष्ट धार्मिक आदेश (शरीयत का फैसला) जारी करता हूं. उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून के नजरिए से नशीले पदार्थों के व्यापार चाहे वह खरीदना हो या बेचना उससे होने वाली कमाई को 'हराम' (वर्जित) और 'अपवित्र' माना जाएगा.

मुफ्ती-ए-आजम ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जारी अपने 'फतवे' (धार्मिक आदेश) में ड्रग व्यापार से होने वाली किसी भी कमाई को 'हराम' (वर्जित) घोषित किया है. उन्होंने कहा है कि इस कमाई का इस्तेमाल किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्य में, या किसी अन्य नेक काम यहां तक कि दान के रूप में भी नहीं किया जा सकता.

जहां एक ओर 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर' अभियान में स्थानीय निवासियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी देखने को मिल रही है. वहीं जम्मू और कश्मीर के मुफ्ती-ए-आजम नासिर-उल-इस्लाम द्वारा जारी किए गए फतवे ने ड्रग नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है.

वकीलों से की तस्करों का केस न लड़ने की अपील

अपने जारी किए गए वीडियो बयान में मुफ्ती-ए-आजम ने इस बात को दोहराते हुए कि नशीले पदार्थों से होने वाली कमाई 'हराम' है. वकीलों से भी अपील की है कि वे अदालत में ड्रग तस्करों का केस न लड़ें. ऐसा करके वे इस व्यापार में शामिल सभी ड्रग पेडलर्स और तस्करों को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं.

सरकार के पास ऐसे कई आंकड़े मौजूद हैं, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण हैं कि जम्मू और कश्मीर पुलिस तथा प्रशासन जनता के सहयोग से 'नशीले पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं. इस नीति का उद्देश्य ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन को पूरी तरह से खत्म करना है.

इस अभियान के एक हिस्से के तौर पर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्वयं अब तक तीन बड़ी पदयात्राओं (पैदल मार्च) का नेतृत्व कर चुके हैं. उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के तहत, जम्मू और कश्मीर पुलिस को ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.

नशा-विरोधी अभियान में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, मंत्री सकीना इट्टू का LG प्रशासन पर निशाना

Published at : 09 May 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
नशा मुक्त कश्मीर का दूसरा महीना शुरू, मुफ्ती नासिर ने जारी किया फतवा, नशीले पदार्थ की कमाई हराम
नशा मुक्त कश्मीर का दूसरा महीना शुरू, मुफ्ती नासिर ने जारी किया फतवा, नशीले पदार्थ की कमाई हराम
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल, जांच के लिए बनी थी 7 सदस्यीय SIT
फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में चार्जशीट दाखिल, जांच के लिए बनी थी 7 सदस्यीय SIT
जम्मू और कश्मीर
Bandipora News: बांदीपोरा में पलक झपकते ही झेलम में समा गए 3 जवान बेटे, SDRF की देरी पर फूटा गांव का गुस्सा
बांदीपोरा में पलक झपकते ही झेलम में समा गए 3 जवान बेटे, SDRF की देरी पर फूटा गांव का गुस्सा
जम्मू और कश्मीर
नशा-विरोधी अभियान में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, मंत्री सकीना इट्टू का LG प्रशासन पर निशाना
नशा-विरोधी अभियान में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, मंत्री सकीना इट्टू का LG प्रशासन पर निशाना
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल!
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: शुभेंदु के स्वागत में सजा बंगाल! | Brigade Parade Ground
Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
लाल झंडे की नई घेराबंदी, CPM कर रहा है बतौर विपक्ष खुद को मजबूत करने की तैयारी, जानें क्या है प्लानिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
सत्ता में आने पर महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन की होगी छुट्टी, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान
आईपीएल 2026
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? आखिर क्या है इस कहानी का सच?
गर्लफ्रेंड को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा यह मुस्लिम क्रिकेटर? क्या है इस कहानी का सच?
इंडिया
West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
बॉलीवुड
Agnimitra Paul Net Worth: 10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
10 लाख इनकम, 1.2 करोड़ कर्ज, 5 साल में दोगुना हुई अग्निमित्रा पॉल की संपत्ति, जानिए नेटवर्थ
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में खीरा खाने से पहले 100 बार सोचना, वीडियो में सामने आई घिनौनी सच्चाई; गुस्से में यूजर्स 
ट्रेन में खीरा खाने से पहले 100 बार सोचना, वीडियो में सामने आई घिनौनी सच्चाई; गुस्से में यूजर्स 
ऑटो
Expired Driving License Rules: क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
क्या आपका DL भी एक साल से पड़ा है एक्सपायर? तुरंत कराएं यह काम, वरना होगी इतनी दिक्कत
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget