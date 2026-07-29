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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में भारी बारिश का अलर्ट! बाढ़ में युवक बहा, डोडा में सभी स्कूल बंद

जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट! बाढ़ में युवक बहा, डोडा में सभी स्कूल बंद

Jammu News In Hindi: जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. यहां नाले में एक युवक बह गया. उधर डोडा में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jul 2026 01:48 PM (IST)
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मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जम्मू-कश्मीर में बुधवार से भारी बारिश शुरू हो गई है. विभाग ने अगले तीन दिनों (31 जुलाई तक) भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खासकर पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और चट्टानें खिसकने की आशंका जताई गई है.

बारिश के कारण जम्मू शहर समेत आसपास के इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं. बुधवार सुबह एक नाले में अचानक आई बाढ़ में एक युवक बह गया. स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि युवक नदी किनारे बैठा था, जिसे तेज बहाव में ले गई. SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को खोजने के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

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डोडा में स्कूल बंद, तेजी से बढ़ रहा जलस्तर

लगातार तेज बारिश के कारण डोडा जिले में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखते हुए यह फैसला लिया है. जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित है. तवी नदी समेत अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई तक जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह आदि में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है.

वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी, यातायात पर असर

लगातार बारिश से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह चट्टानें खिसकने की घटनाएं हुई हैं. इससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, हालांकि यातायात पूरी तरह ठप नहीं हुआ है. प्रशासन और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है.

प्रशासन की तैयारियां  

जम्मू-कश्मीर पुलिस और SDRF को पूरे क्षेत्र में अलर्ट पर रखा गया है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है. SDRF की टीमें रेस्क्यू के लिए तैयार हैं. बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. लोग दफ्तर और बच्चे स्कूल जाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं. कई जगहों पर पानी भरने की शिकायतें भी आई हैं.

मौसम विभाग ने चेतावन देते हुए कहा है कि अगले तीन दिन खासकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और चट्टान खिसकने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इसलिए लोगों को नदियों-नालों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। SDRF द्वारा युवक की तलाश का अभियान तेजी से जारी है.

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Published at : 29 Jul 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Shrinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
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