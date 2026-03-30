ईरान युद्ध पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'जो रोल प्रधानमंत्री अदा कर सकते हैं, वो कोई...'

ईरान युद्ध पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए. उन्होंने कहा कि इसमें जो रोल वजीर-ए-आजम साहब (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) अदा कर सकते हैं, वो शायद और कोई अदा नहीं कर सकता. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के इन तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं.

ईरान पर सालों तक किसी ने राज नहीं किया- सीएम

ईरान का कहना है कि अमेरिका जमीन से भी हमला कर सकता है, इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "ट्रंप साहब इतनी बेवकूफी करें, ये जानते हुए भी कि ये ईरान पर सालों साल तक किसी ने राज नहीं किया है. इतना आसान नहीं होगा. जो है अब यहीं पर खत्म कर लिया जाए. एक सीजफायर की घोषणा हो और ये युद्ध खत्म हो जाए."

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पाकिस्तान 'दलाल देश' पर क्या बोले?

इस युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता को भारत सरकार की तरफ से 'दलाल देश' करार दिए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा, "मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा. मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कोई भी मुल्क रोल अदा कर सकता है जिससे कि जंग की सूरत से हम बच जाएं तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए. इजरायल हो, अमेरिका हो, ईरान हो या ईरान के आस पास के मुल्क हों, प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे और करीबी ताल्लुकात हैं. उन्हीं रिश्तों का इस्तेमाल करके अगर हम भी कर सकें तो अच्छी बात होगी."

'अगर हम बेहतर रोल अदा कर सकते हैं तो करना चाहिए'

सीएम ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका से साथ अपने अच्छे रिश्तों का फायदा ले रही है. अगर उन्होंने फायदा ले लिया तो हम कैसे ऐतराज कर सकते हैं? अगर उनके इस पहलू से जंग अगर रुक जाए तो आप क्या चाहते हो कि वो न करें और जंग चलता रह जाए? हम तो चाहते हैं कि जंग रूके. अगर इसमें कोई भी मुल्क अपना रोल अदा कर सकता है तो करे. अगर इससे बेहतर रोल हम अदा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए."

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