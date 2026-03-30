मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर जम्मू-कश्मीर के लोग ईरान को चंदा देने के लिए जमकर हिस्सा ले रहे हैं. इस बीच कारगिल से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है. कारगिल में एक मुर्गी की 1 लाख 25 रुपये में बोली लगी है.

इस मुर्गी को बेचे जाने के बाद सारी रकम ईरान के लिए दान कर दी गई. सोशल मीडिया पर इस बोली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसकी ईरान समर्थक जमकर प्रशंसा कर रहे हैं. बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद जम्मू-कश्मीर में इजरायल और अमेरिका का खूब विरोध किया गया.

ईरान के लिए लगातार दान कर रहे हैं लोग

ईरान के लिए कारगिल में चंदा जमा करने के लिए लगाए गए कैंप में एक ग्रामीण ने एक मुर्गी दान की. मुर्गी की बोली मौके पर ही लगाई गई और एक लाख पच्चीस हजार में मुर्गी एक और सिथानेय व्यक्ति ने खरीद ली. इस बोली से आए पैसे ईरान के लोगों की मदद के लिए जमा करवाए गए.

ईरान के लोगों की मदद के लिए चल रहे राहत कार्यों में इस रकम को दे दिया गया है. इस घटना की अब हर तरफ चर्चा हो रही है. साथ ही इस घटना के बाद लोग ईरान की मदद करने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं.

लोगों ने दान किया सोना, चांदी और पैसा

जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से ईरान की मदद के लिए कैंप लगाकर पैसा जुटाया जा रहा है. इसमें लोगों द्वारा सोने-चांदी के आभूषण, पीतल, तांबे के बर्तन और भारी मात्रा में पैसा दान किया जा रहा है. इस मदद के लिए बच्चों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

छोटे-छोटे बच्चे अपने माता-पिता के साथ अपनी गुल्लक लेकर कैंप में पहुंच रहे हैं. उनके द्वारा गुल्लक में जमा की गई सारी राशि को ईरान के लिए भेंट किया जा रहा है. ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 1 महीना हो चुका है.

इस युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का निधन हो गया. अली खामेनेई के निधन के बाद दुनियाभर के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया.

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