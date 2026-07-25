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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर लौटेगा सिनेमा का सुनहरा दौर? सितंबर में होगा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

कश्मीर लौटेगा सिनेमा का सुनहरा दौर? सितंबर में होगा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

Jammu-Kashmir International Film Festival: जम्मू-कश्मीर में पहली बार 7 से 10 सितंबर तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा. श्रीनगर में 25 से ज्यादा देशों की 400 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Jul 2026 08:58 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर इस साल सितंबर में अपना पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है. इसका मकसद फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपने पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करना और प्रदेश को एक बार फिर फिल्म निर्माण के बड़े केंद्र के तौर पर स्थापित करना है. जम्मू-कश्मीर का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFFJK) 7 से 10 सितंबर तक श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भारत समेत दुनिया के कई देशों की फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी और बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता, कलाकार, लेखक और सिनेमा प्रेमी इसमें हिस्सा लेंगे.

J&K सरकार का सूचना विभाग इस पूरे आयोजन का मुख्य आयोजक होगा. J&K की सूचना निदेशक श्रिया सिंघल ने बताया कि अब तक फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए 25 से ज्यादा देशों से अलग-अलग फॉर्मेट में करीब 400 फिल्में भेजी जा चुकी हैं.

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उन्होंने कहा, "अब तक फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए 25 से ज़्यादा देशों से अलग-अलग फ़ॉर्मेट में लगभग 400 एंट्रीज मिल चुकी हैं और फ़िल्म सबमिशन के लिए एंट्री 30 जुलाई, 2026 को बंद हो जाएगी."

आयोजकों का कहना है कि यह फेस्टिवल भारत और दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं, कलाकारों, इंडस्ट्री के दिग्गजों और सिनेमा प्रेमियों को एक मंच पर लाएगा. इससे जम्मू-कश्मीर की पहचान ग्लोबल सिनेमा के नक्शे पर और मजबूत होगी.

लॉन्च इवेंट में पहुंचे फिल्म जगत के बड़े नाम

24 जुलाई को आयोजित IFFJK के लॉन्च इवेंट में मशहूर फिल्म निर्माता और पद्म श्री से सम्मानित मुजफ़्फर अली, जाने-माने फिल्म निर्माता और लेखक इम्तियाज अली, फिल्म निर्माता साजिद अली, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और फिल्म जगत के कई सदस्य मौजूद रहे. इस दौरान फेस्टिवल के विजन और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

बॉलीवुड और कश्मीर एक-दूसरे के पर्याय थे- उमर अब्दुल्ला 

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फेस्टिवल को जम्मू-कश्मीर और फिल्म इंडस्ट्री के बीच नई साझेदारी की शुरुआत बताया. उन्होंने कहा, "एक समय था जब बॉलीवुड और कश्मीर में फ़िल्म निर्माण एक-दूसरे के पर्याय थे. कोई भी फ़िल्म तब तक पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक कि उसका कम से कम एक सीन घाटी में शूट न किया गया हो. भले ही पूरी फ़िल्म यहाँ शूट न हुई हो, लेकिन कम से कम एक यादगार गाना जरूर शूट किया जाता था."

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स्थानीय कलाकारों और युवाओं को मिलेगा मौका

आयोजकों के मुताबिक IFFJK का उद्देश्य सिर्फ फिल्मों की स्क्रीनिंग तक सीमित नहीं है. इसके जरिए स्थानीय टैलेंट को नए अवसर देना, क्रिएटिव इकॉनमी को मजबूत करना और जम्मू-कश्मीर को दुनिया भर के दर्शकों के सामने पेश करना भी लक्ष्य है. सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा फिल्म निर्माण, तकनीक और दूसरे रचनात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ें.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार फिल्म निर्माताओं के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर काम कर रही है. उन्होंने बताया कि शूटिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, प्रोडक्शन की लागत कम करने की कोशिश होगी और स्थानीय स्तर पर कुशल वर्कफोर्स तैयार की जाएगी, ताकि फिल्म निर्माण में हर तरह की मदद मिल सके.

IFFJK में दिखाई जाएगी 'ज़ूनी'

उमर अब्दुल्ला ने खुशी जताई कि फिल्ममेकर मुजफ़्फर अली के लंबे समय से प्रतीक्षित प्रोजेक्ट 'ज़ूनी' का अधूरा काम अब उनके बेटे ने पूरा कर लिया है और इसे IFFJK में दिखाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि मूल रूप से 1980 के दशक के आखिर में विनोद खन्ना और डिंपल कपाड़िया को मुख्य भूमिकाओं में लेकर सोची गई यह फिल्म कश्मीर को ऐसे दिखाएगी जैसा पिछले चार दशकों में नहीं देखा गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर पूरा किए गए काम में उस सोच का थोड़ा सा भी हिस्सा है जिसके साथ इसे मूल रूप से शुरू किया गया था, तो यह कश्मीर को ऐसे दिखाएगा जैसा दशकों से नहीं दिखाया गया है. कश्मीर में किसी फिल्म फेस्टिवल में इसे दिखाना फेस्टिवल को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाएगा."

श्रीनगर एयरपोर्ट खुला रहने से होगी आसानी

मुख्यमंत्री ने फेस्टिवल के दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट को चालू रखने के फैसले का भी स्वागत किया. उन्होंने कहा कि इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ी एक बड़ी चिंता खत्म हो गई है और देश-विदेश से आने वाले फिल्ममेकर्स, कलाकारों और मेहमानों की भागीदारी आसान होगी.

उमर अब्दुल्ला ने भरोसा जताया कि IFFJK आने वाले समय में ग्लोबल फिल्म कैलेंडर का स्थायी हिस्सा बनेगा. उन्होंने कहा कि सरकार इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार काम करेगी. भविष्य में श्रीनगर के साथ-साथ जम्मू और गुलमर्ग में भी फिल्मों की स्क्रीनिंग कराने की योजना है.

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उन्होंने कहा, "यह पहला है, लेकिन निश्चित रूप से आखिरी नहीं है. बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल अपनी एक पहचान और ब्रांड बनाते हैं. हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, जम्मू-कश्मीर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देश के बेहतरीन फेस्टिवल के साथ खड़ा होगा और आखिरकार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फेस्टिवल में अपनी पहचान बनाएगा."

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Published at : 25 Jul 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
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