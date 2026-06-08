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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu News: जम्मू में रिश्ते कलंकित, सौतेले पिता ने नाबालिग पुत्री से किया रेप; आरोपी गिरफ्तार

Jammu News: जम्मू में रिश्ते कलंकित, सौतेले पिता ने नाबालिग पुत्री से किया रेप; आरोपी गिरफ्तार

Jammu News In Hindi: जम्मू के नगरोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सिद्धरा इलाके में नाबालिग लड़की ने अपने सौतेले पिता पर रेप का आरोप लगाया है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : अजय बाचलू | Updated at : 08 Jun 2026 11:17 AM (IST)
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जम्मू से पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, आरोप है कि यहां एक व्यक्ति ने अपनी रिश्ते की नाबालिग बेटी का रेप किया है. पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ शिकायत देकर पुलिस कार्रवाई की मांग की. पीड़िता की शिकायत पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार लिया है, साथ ही मामले में आगे की अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह मामला जम्मू के नगरोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सिद्धरा इलाके का है. यहां एक नाबालिक लड़की ने अपने सौतेले पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बिना देर किए आरोपी गिरफ्तार कर लिया है.

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मां की गैर-मौजूदगी आरोपी ने किया घिनौना कृत्य

पीड़िता की मां की तरफ से पुलिस को दिए गए बयान में कहा गया है कि वह एक कामकाजी महिला है और अक्सर कामकाज के लिए घर से बाहर रहती है. महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर उसके दूसरे पति ने उसकी 13 साल की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया. महिला ने पुलिस को यह भी बताया है कि इस अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी उनकी बच्ची को डराता और धमकाता रहा है.

पुलिस करा रही पीड़िता की काउंसलिंग

पीड़िता की मां के मुताबिक, जब उनकी नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद बच्ची की मां तुरंत पुलिस के पास पहुंची. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी प्रकाश चंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है, साथ ही पीड़िता की काउंसलिंग के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है.

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Published at : 08 Jun 2026 11:17 AM (IST)
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