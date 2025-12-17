Jammu and Kashmir News: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार स्कूल की छुट्टियों का रहता है. जैसे ही लंबी सर्दी की छुट्टियों की घोषणा होती है, बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं. इन छुट्टियों का फायदा सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों को भी मिलता है. ठंड के मौसम में सुबह-सुबह स्कूल जाना छोटे बच्चों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, ऐसे में छुट्टियां राहत लेकर आती हैं.

तेज ठंड और शीतलहर बनी चिंता का कारण

देश के कई राज्यों में इन दिनों तापमान तेजी से गिर रहा है. कहीं घनी धुंध तो कहीं शीतलहर और बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है. हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी को देखते हुए एक राज्य में लंबी सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है.

जम्मू-कश्मीर में सर्दियों की छुट्टियां शुरू कर दी गई हैं. प्रशासन ने मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है. इस दौरान शीतलहर, भारी बर्फबारी और घनी धुंध के कारण हालात काफी कठिन बने हुए हैं. बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रशासन ने साफ किया है कि ये छुट्टियां आगे भी जारी रहेंगी.

जम्मू-कश्मीर में सर्दियों की छुट्टियों का पूरा शेड्यूल

सरकार से जारी जानकारी के अनुसार, प्री-प्राइमरी स्कूल 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगे. कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बंद रहेंगे. कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक बंद रहेंगे. इस तरह दिसंबर से फरवरी तक जम्मू-कश्मीर में स्कूलों में सर्दियों की लंबी छुट्टियां रहेंगी.

बच्चों और अभिभावकों में खुशी का माहौल

इतनी लंबी सर्दी की छुट्टियों से बच्चों में खुशी का माहौल है. बच्चे अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं. वहीं, अभिभावक भी राहत महसूस कर रहे हैं कि ठंड में बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. शिक्षकों को भी आने-जाने की दिक्कतों से कुछ समय के लिए आराम मिलेगा. कुल मिलाकर, सर्दियों की छुट्टियां सभी के लिए सुकून लेकर आई हैं.