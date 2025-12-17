हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सावधान! अब सरकारी संपत्ति पर किया ये काम तो दर्ज होगी FIR, सरकार लेगी बड़ा एक्शन, जानें मामला

सावधान! अब सरकारी संपत्ति पर किया ये काम तो दर्ज होगी FIR, सरकार लेगी बड़ा एक्शन, जानें मामला

Punjab News: लुधियाना में सरकारी संपत्ति पर लगे अवैध होर्डिंग-पोस्टर हटाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. 48 घंटे में कार्रवाई और नगर निगम की टीमें गठित होंगी और पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 17 Dec 2025 12:14 PM (IST)
Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना जिले से एक अहम खबर सामने आई है, जिससे प्रॉपर्टी मालिकों और विज्ञापन एजेंसियों में हलचल मच गई है. जिला प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग और पोस्टर हटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने नगर निगम को साफ कहा है कि सरकारी इमारतों, फ्लाईओवर, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थानों पर लगे विज्ञापन शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

नगर निगम को विशेष टीमें बनाने के निर्देश

डीसी से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नगर निगम कमिश्नर को अवैध होर्डिंग और पोस्टर हटाने के लिए विशेष टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस अभियान के तहत सरकारी इमारतों की दीवारों, फ्लाईओवर के खंभों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बनी पेंटिंग, ग्राफिक्स और प्रचार सामग्री भी हटाई जाएगी.

प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए 48 घंटे की सख्त समय सीमा तय की है. तय समय में कार्रवाई पूरी न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. साथ ही अभियान की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो साप्ताहिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगा.

पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी 

अवैध होर्डिंग हटाने के अभियान में पुलिस की भी अहम भूमिका तय की गई है. पुलिस कमिश्नर को सार्वजनिक संपत्ति विकृति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस को नियमित गश्त करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने और हर थाने में रिकॉर्ड रखने को कहा गया है.

जिला प्रशासन ने आम लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने का फैसला किया है. इसके तहत अवैध होर्डिंग और पोस्टर के नुकसान को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. डिप्टी कमिश्नर खुद हर 15 दिन में अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे.

राजनीतिक और धार्मिक बोर्ड बने चुनौती

हालांकि प्रशासन ने सभी गैर-कानूनी होर्डिंग हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक बोर्ड अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. राजनीतिक बोर्डों पर सत्ताधारी नेताओं की तस्वीरें होने और धार्मिक चिन्हों को हटाने पर विरोध के डर के कारण अभियान की सफलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन इस अभियान को कितनी सख्ती से लागू कर पाता है.

Published at : 17 Dec 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Ludhiana News PUNJAB NEWS
Embed widget