कश्मीर घाटी के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग घूमने आने वाले टूरिस्ट्स को अब बड़ा झटका लगा है. बर्फ की कमी और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के चलते प्रशासन ने स्नोमोबाइल राइड्स पर रोक लगाने का फैसला किया है. गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) ने आदेश जारी कर 13 अप्रैल से गुलमर्ग और कोंगडोरी इलाके में स्नोमोबाइल सेवाओं को पूरी तरह निलंबित कर दिया है.

GDA के अनुसार, यह फैसला इलाके के नाज़ुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए लिया गया है. बर्फ की परत लगातार कम हो रही है, जिससे स्नोमोबाइल जैसी गतिविधियों से जमीन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है.

9 अप्रैल को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि स्नोमोबाइल राइड्स केवल एक सीमित समय के लिए ही अनुमति दी जाती हैं और तय अवधि के बाद इन्हें जारी रखना नियमों के खिलाफ है.

बर्फ कम होने से खत्म हुआ सीजन

इस साल बर्फबारी सामान्य से कम रही, जिसके चलते पहले ही संकेत मिल गए थे कि सर्दियों का सीजन जल्दी खत्म हो सकता है. प्रशासन का मानना है कि मौजूदा हालात में इस गतिविधि को जारी रखना सुरक्षित नहीं है.

ऑपरेटर्स को दिए गए निर्देश

सभी रजिस्टर्ड स्नोमोबाइल ऑपरेटर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे 13 अप्रैल तक अपनी सेवाएं बंद कर दें. साथ ही जरूरी अनुमति लेकर कोंगडोरी क्षेत्र से अपने वाहन हटा लें. GDA के एनफोर्समेंट हेड को ट्रांसपोर्ट पास जारी करने का अधिकार दिया गया है, ताकि ऑपरेटर्स आसानी से अपने स्नोमोबाइल वहां से हटा सकें.

टूरिस्ट्स के लिए खास आकर्षण था स्नोमोबाइल

गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों के लिए स्नोमोबाइल राइड्स सर्दियों का सबसे रोमांचक अनुभव मानी जाती थीं. कई टूरिस्ट इसे सफेद बर्फ में लिखा सपना बताते हैं. हर साल दिसंबर से अप्रैल तक चलने वाली ये राइड्स स्थानीय पर्यटन और रोजगार का भी बड़ा हिस्सा थीं. हालांकि अब पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस पर रोक लगाई गई है.