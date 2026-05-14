हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirRSS नेता ने दिया पाकिस्तान से बातचीत का सुझाव तो फारूक अब्दुल्ला बोले, 'दोनों देशों के...'

RSS नेता ने दिया पाकिस्तान से बातचीत का सुझाव तो फारूक अब्दुल्ला बोले, 'दोनों देशों के...'

Farooq Abdullah News: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज, आरएसएस के बड़े प्रमुख नेता और सेना के पूर्व प्रमुख ने भी कहा है कि बातचीत के जरिए पाकिस्तान के साथ मसले का हल हो.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 14 May 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई है, साथ ही भारत-पाकिस्तान रिश्ते का भी जिक्र किया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत-पाकिस्तान के बीच मतभेद खत्म करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मसले का समाधान होना चाहिए ताकि हम सम्मान के साथ बेहतर जिंदगी जी सकें. 

हम पाकिस्तानी नहीं हैं- फारूक अब्दुल्ला

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं दुआ करता हूं कि दुनिया की सभी लड़ाई बंद हो जाए. खासकर हमारा वतन है जिसका पाकिस्तान के साथ झगड़े होते रहते हैं, जिसका भारत में मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. हम पाकिस्तानी नहीं हैं. हम हिन्दुस्तानी हैं. हम भारतीय होने की अपनी प्रतिबद्धता और पहचान पर अडिग हैं.''

'आप भी दुआ करें कि भारत-पाकिस्तान के बीच दोस्ती रहे'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा, ''आरएसएस के बड़े प्रमुख नेता और सेना के पूर्व प्रमुख ने भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुद्दों का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए. आप भी दुआ करें कि दोनों देशों के बीच दोस्ती हो ताकि हमलोग सम्मान के साथ रह सकें.''

हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं- फारूक अब्दुल्ला

इससे पहले 12 मई को फारूक अब्दुल्ला ने ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को संकट बताते हुए कहा था कि अगर यह नहीं रुका तो अल्लाह ही जानें कि हमारी क्या हालत होगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि गैस और पेट्रोल का संकट है. उन्होंने कहा, ''हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं. यह समय बहुत मुश्किल है. हमें सोचना पड़ेगा और कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. सिर्फ ऑनलाइन कर लेने से समाधान नहीं निकलेगा. अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है.''

Jammu Kashmir News: कुलगाम में CRPF जवान बने देवदूत, हार्ट अटैक से ऐसे बचाई ड्राइवर की जान

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 14 May 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah National Conference JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
RSS नेता ने दिया पाकिस्तान से बातचीत का सुझाव तो फारूक अब्दुल्ला बोले, 'दोनों देशों के...'
RSS नेता ने दिया पाकिस्तान से बातचीत का सुझाव तो फारूक अब्दुल्ला बोले, 'दोनों देशों के...'
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: 'ये जम्मू-कश्मीर है असम नहीं', BJP के आरोपों पर NC नेता तनवीर सादिक का पलटवार
'ये जम्मू-कश्मीर है असम नहीं', BJP के आरोपों पर NC नेता तनवीर सादिक का पलटवार
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: कुलगाम में CRPF जवान बने देवदूत, हार्ट अटैक से ऐसे बचाई ड्राइवर की जान
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में CRPF जवान बने देवदूत, हार्ट अटैक से ऐसे बचाई ड्राइवर की जान
जम्मू और कश्मीर
RSS नेता होसबोले ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'कोई और...'
RSS नेता होसबोले ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत तो महबूबा मुफ्ती बोलीं, 'कोई और...'
Advertisement

वीडियोज

Prateek Yadav Funeral : प्रतीक यादव का पार्थिव शव बैकुंठ धाम के लिए रवाना! | Aparna |Akhilesh
Delhi दुष्कर्म केस में हुआ चौंकाने वाला खुलासा | Breaking | Latest News | TOP News | Rekha Gupta
Breaking News: अचानक हुई Trump-Jinping बैठक, क्या बदलेगा? | Latest News | TOP News | America
UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
वीडी सतीशन को ही क्यों बनाया जा रहा केरल का नया सीएम? कांग्रेस के फैसले के पीछे ये है 3 कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
यूपी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब तक क्यों नहीं हुआ विभागों का बंटवारा? ये है वजह!
आईपीएल 2026
IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ
IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल
इंडिया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
जब नहीं विधायकों का समर्थन तो कैसे कांग्रेस ने बना दिया केरल का नया सीएम? VD सतीशन ने खुद बताया
इंडिया
₹10 में इंडिया गेट से सरकारी दफ्तरों तक सफर, दिल्ली में पहली बार बिना पेट्रोल-डीजल चलेगी सेंट्रल विस्टा की नई बस सेवा
₹10 में इंडिया गेट से सरकारी दफ्तरों तक सफर, दिल्ली में पहली बार बिना पेट्रोल-डीजल चलेगी सेंट्रल विस्टा की नई बस सेवा
ट्रैवल
North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
एग्रीकल्चर
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
कब और किसने लागू किया था एमएसपी सिस्टम? इससे पहले कैसे होती थी फसलों की खरीद
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget