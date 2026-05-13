Jammu Kashmir News: कुलगाम में CRPF जवान बने देवदूत, हार्ट अटैक से ऐसे बचाई ड्राइवर की जान
Kulgam News In Hindi: जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक ड्राइवर को समय पर CPR देकर और दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत मेडिकल मदद देकर सीआरपीएफ जवाव ने जान बचाई है.
जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) पर तैनात CRPF के चौकस जवानों की सूझबूझ और CPR जैसे बेसिक फर्स्ट एड उपायों की जानकारी ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आम नागरिक की जान बचा ली. एक ड्राइवर को समय पर CPR देकर और दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत मेडिकल मदद देकर जवानों के उसकी मदद करने का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
यह वीडियो हाईवे की सुरक्षा के लिए तैनात CRPF के बुलेटप्रूफ बंकर वाहन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ था. CRPF की 90वीं बटालियन के कमांडेंट के. प्रताप सिंह के मुताबिक, उनकी यूनिट के जवान ROP/हाईवे सुरक्षा के लिए तैनात थे. उन्होंने देखा कि श्रीनगर और कुलगाम के बीच सफर कर रही एक कार उनकी तरफ आ रही थी और सड़क के किनारे आकर रुक गई.
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CRPF जवान ने प्रक्रिया का पालन कर की कार्रवाई
अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर, जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, उसने CRPF के मोबाइल बंकर के पास गाड़ी रोक दी. एक चौकस जवान तुरंत गाड़ी की तरफ गया और उसे चेक किया. उन्होंने कहा, "हाईवे पर संवेदनशील जगहों पर किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाजत नहीं है. जवानों ने तय प्रक्रिया का पालन किया और उसी के मुताबिक कार्रवाई की."
CPR देकर जवानों ने बचाई ड्राइवर की जान
हालांकि, गाड़ी के पास पहुंचने पर जवान ने देखा कि ड्राइवर बहुत ज्यादा परेशान है. उसने मदद के लिए दूसरे जवानों और अफसरों को बुलाया. उन्होंने तुरंत ड्राइवर को CPR देना शुरू कर दिया और मेडिकल मदद के लिए फ़ोन किया. जवानों को ड्राइवर की मदद करते देख, एक और आम नागरिक की गाड़ी भी रुक गई. उन्होंने ड्राइवर को पास के अस्पताल पहुँचाने में जवानों की मदद की, जिससे उसकी जान बच गई.
फर्स्ट एड में ट्रेंड CRPF के चौकस जवानों ने तुरंत पहचान लिया कि यह दिल का दौरा पड़ने का मामला है. उन्होंने तुरंत CPR दिया और शायद सॉर्बिट्रेट भी दी, जिससे उस आम नागरिक की जान बच गई.
कमांडेंट ने क्या कहा?
कमांडेंट सिंह ने आगे बताया कि जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने पर उनकी यूनिट के जवानों ने बहुत तेजी और पेशेवर तरीके से काम किया. जवानों ने तुरंत CPR दिया, इमरजेंसी दवाएँ दीं और मरीज़ को उस अहम "गोल्डन आवर" (शुरुआती एक घंटे) के अंदर ही पास के अस्पताल पहुँचा दिया. उनकी चौकसी, ट्रेनिंग और इंसानियत ने उस व्यक्ति की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.
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Source: IOCL