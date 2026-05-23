'जम्मू कश्मीर में BJP को लाने वाली महबूबा मुफ्ती ही थीं', PDP चीफ पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पूर्व सीएम ने कहा कि चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की जम्मू-कश्मीर में कथित 'बुलडोजर राजनीति' की आलोचना का समर्थन किया और कहा कि ऐसे कदम जनता के खिलाफ हैं. हालांकि, उन्होंने PDP को प्रदेश में बीजेपी की एंट्री के लिए घेरा भी.

सिधरा समेत जम्मू के कुछ इलाकों में जारी तोड़फोड़ पर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, जिससे उमर अब्दुल्ला सरकार इन तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किसी भी जिम्मेदारी से लगभग मुक्त हो जाती है.

देश में 47 डिग्री की तपिश, कश्मीर-लद्दाख में मई में बर्फबारी; गुलमर्ग-ज़ोजिला बने विंटर वंडरलैंड

फारूक ने कहा- तोड़फोड़ में नहीं कोई हाथ

जम्मू के कुछ इलाकों में हुई तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर फारूक ने कहा, "जांच चल रही थी और देखते हैं कि यह (तोड़फोड़) कौन कर रहा है. इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है." साथ ही उन्होंने PDP पर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवेश का रास्ता साफ करने और उसके बाद अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए भी आरोप लगाया. दरअसल, फारूक शुक्रवार की नमाज के बाद हजरतबल में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने जम्मू के कुछ हिस्सों में इमारतों को गिराए जाने पर टिप्पणी करते हुए PDP पर तीखा हमला बोला, जिसमें सिधरा में चुनिंदा तोड़फोड़ को लेकर हालिया विवाद भी शामिल था.

अब्दुल्ला ने PDP के बुलडोजर राजनीति वाले बयान का किया समर्थन

अब्दुल्ला ने कहा कि वह PDP नेताओं से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा 'बुलडोजर मॉडल' अब जम्मू-कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है. हालांकि, उन्होंने PDP पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाया और पार्टी को उस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जिसे उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात बताया. अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, "मैं PDP से सहमत हूं कि जम्मू-कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन PDP ही BJP को यहां लाई थी. इस सारी गड़बड़ी के लिए वो ही जिम्मेदार हैं और अब वो ही शोर मचा रहे हैं. उन पर शर्म आती है,"

ये टिप्पणियां जम्मू में तोड़-फोड़ की मुहिमों को लेकर बढ़ती राजनीतिक आलोचनाओं के बीच और सिधरा में रिहायशी इमारतों को गिराए जाने की खबरों के बाद आई है. सिधरा में हुई तोड़फोड़ का उल्लेख करते हुए अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई को जनता पर हमला बताया. उन्होंने कहा, "सिधरा में जो हुआ वह जनता पर हमला था, उन्हीं लोगों पर जिन्होंने सीमाओं पर उनकी मदद की थी."

उनका इशारा स्पष्ट रूप से प्रभावित परिवारों और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली आबादी की ओर था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि जम्मू के कई इलाकों से घरों को गिराए जाने और उनमें तोड़फोड़ किए जाने की खबरें आ रही हैं. अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू में कई जगहों पर घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और उन्हें गिराया जा रहा है."

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंक समर्थक OGW गिरफ्तार

