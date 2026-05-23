हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'जम्मू कश्मीर में BJP को लाने वाली महबूबा मुफ्ती ही थीं', PDP चीफ पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

'जम्मू कश्मीर में BJP को लाने वाली महबूबा मुफ्ती ही थीं', PDP चीफ पर भड़के फारूक अब्दुल्ला

Farooq Abdullah News: फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की जम्मू-कश्मीर में कथित 'बुलडोजर राजनीति' की आलोचना का समर्थन किया और कहा कि ऐसे कदम जनता के खिलाफ हैं

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 23 May 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पूर्व सीएम ने कहा कि चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की जम्मू-कश्मीर में कथित 'बुलडोजर राजनीति' की आलोचना का समर्थन किया और कहा कि ऐसे कदम जनता के खिलाफ हैं. हालांकि, उन्होंने PDP को प्रदेश में बीजेपी की एंट्री के लिए घेरा भी. 

सिधरा समेत जम्मू के कुछ इलाकों में जारी तोड़फोड़ पर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली चुनी हुई सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है, जिससे उमर अब्दुल्ला सरकार इन तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किसी भी जिम्मेदारी से लगभग मुक्त हो जाती है.

देश में 47 डिग्री की तपिश, कश्मीर-लद्दाख में मई में बर्फबारी; गुलमर्ग-ज़ोजिला बने विंटर वंडरलैंड

फारूक ने कहा- तोड़फोड़ में नहीं कोई हाथ

जम्मू के कुछ इलाकों में हुई तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर फारूक ने कहा, "जांच चल रही थी और देखते हैं कि यह (तोड़फोड़) कौन कर रहा है. इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है." साथ ही उन्होंने PDP पर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवेश का रास्ता साफ करने और उसके बाद अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए भी आरोप लगाया. दरअसल, फारूक शुक्रवार की नमाज के बाद हजरतबल में पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने जम्मू के कुछ हिस्सों में इमारतों को गिराए जाने पर टिप्पणी करते हुए PDP पर तीखा हमला बोला, जिसमें सिधरा में चुनिंदा तोड़फोड़ को लेकर हालिया विवाद भी शामिल था.

अब्दुल्ला ने PDP के बुलडोजर राजनीति वाले बयान का किया समर्थन

अब्दुल्ला ने कहा कि वह PDP नेताओं से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा 'बुलडोजर मॉडल' अब जम्मू-कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है. हालांकि, उन्होंने PDP पर राजनीतिक पाखंड का आरोप लगाया और पार्टी को उस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जिसे उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात बताया. अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, "मैं PDP से सहमत हूं कि जम्मू-कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन PDP ही BJP को यहां लाई थी. इस सारी गड़बड़ी के लिए वो ही जिम्मेदार हैं और अब वो ही शोर मचा रहे हैं. उन पर शर्म आती है," 

ये टिप्पणियां जम्मू में तोड़-फोड़ की मुहिमों को लेकर बढ़ती राजनीतिक आलोचनाओं के बीच और सिधरा में रिहायशी इमारतों को गिराए जाने की खबरों के बाद आई है. सिधरा में हुई तोड़फोड़ का उल्लेख करते हुए अब्दुल्ला ने इस कार्रवाई को जनता पर हमला बताया. उन्होंने कहा, "सिधरा में जो हुआ वह जनता पर हमला था, उन्हीं लोगों पर जिन्होंने सीमाओं पर उनकी मदद की थी."

उनका इशारा स्पष्ट रूप से प्रभावित परिवारों और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली आबादी की ओर था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि जम्मू के कई इलाकों से घरों को गिराए जाने और उनमें तोड़फोड़ किए जाने की खबरें आ रही हैं. अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू में कई जगहों पर घरों में तोड़फोड़ की जा रही है और उन्हें गिराया जा रहा है." 

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंक समर्थक OGW गिरफ्तार
  

और पढ़ें
Published at : 23 May 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'जम्मू कश्मीर में BJP को लाने वाली महबूबा मुफ्ती ही थीं', PDP चीफ पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
'जम्मू कश्मीर में BJP को लाने वाली महबूबा मुफ्ती ही थीं', PDP चीफ पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर: मीरवाइज उमर फारूक का ऐलान, 27 मई को ईदगाह में होगी बकरीद की नमाज
श्रीनगर: मीरवाइज उमर फारूक का ऐलान, 27 मई को ईदगाह में होगी बकरीद की नमाज
जम्मू और कश्मीर
कटरा में माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता
कटरा में माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता
जम्मू और कश्मीर
मंहगाई का बकरीद की खरीददारी पर असर, श्रीनगर में पशुओं का बाजार सूना, व्यापारी परेशान
मंहगाई का बकरीद की खरीददारी पर असर, श्रीनगर में पशुओं का बाजार सूना, व्यापारी परेशान
Advertisement

वीडियोज

Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत | Breaking
Tulsi Gabbard Resigns: Donald Trump को तगड़ा झटका! खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का अचानक इस्तीफा | US
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल दाम सुन सुबह-सुबह लोगों को लगा बड़ा झटका | New Rate |
Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस की ड्यूटी फर्स्ट! बेटे की शादी में क्यों नहीं जा रहे ट्रंप? खुद बताई यह बड़ी वजह
व्हाइट हाउस की ड्यूटी फर्स्ट! बेटे की शादी में क्यों नहीं जा रहे ट्रंप? खुद बताई यह बड़ी वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- ‘अदृश्य शस्त्र’ ज्यादा खतरनाक
यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- ‘अदृश्य शस्त्र’ ज्यादा खतरनाक
विश्व
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
'अगर ग्रीन कार्ड चाहिए तो...', अमेरिका ने कर दिया बड़ा बदलाव, ट्रंप प्रशासन ने रखी ऐसी शर्त हैरान रह गए लोग!
बॉलीवुड
'7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'इसलिए तो उन्हें मेगास्टार कहते है'
'7 डॉग्स' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के पोस्टर्स ने लूटी महफिल, फैंस बोले- 'ये है स्टारडम'
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
यूटिलिटी
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget