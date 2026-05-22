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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकटरा में माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता

कटरा में माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ेगी हेलीकॉप्टर सेवा की क्षमता

उपराज्यपाल ने किया कटरा में नए हेलीपैड का उद्घाटन, हेलीकॉप्टर यात्रा होगी और सुरक्षित

By : अजय बाचलू | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 22 May 2026 12:47 PM (IST)
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  • कटरा के हट गांव में नए हेलीपैड का उद्घाटन हुआ.
  • यह हेलीपैड तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सुविधा बढ़ाएगा.
  • यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन, हैंगर भी बनेंगे.
  • हेलीकॉप्टर सेवाओं को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाया जाएगा.

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कटरा के हट गांव में श्री माता वैष्णो देवी हेलीपैड का उद्घाटन किया. उपराज्यपाल ने कहा कि यह एकीकृत विमानन सुविधा हेली-ऑपरेशंस को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हेली-कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुविधा बढ़ेगी.

 उपराज्यपाल ने कहा, “इस हेलीपैड को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित सुरक्षा और परिचालन मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए विकसित किया गया है. यह सुविधा यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा और निर्बाध यात्रा अनुभव पर विशेष जोर देती है, और भक्तों की बढ़ती हेली-सेवाओं की मांग को पूरा करती है. यह क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा."

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हेलीपैड का उद्देश्य क्या है?

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्री शिवखोरी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर कटरा के हट गांव के साथ-साथ शिवखोरी में भी नए और आधुनिक हेलीपैड/हेलीपोर्ट तैयार किए हैं. इसका उद्देश्य पवित्र मंदिरों तक हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करना है. इन हेलीपैड्स को DGCA के तकनीकी सुझावों और बोर्ड द्वारा मूल्यांकित परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इससे यात्रियों की आवाजाही और हेलीकॉप्टर परिचालन क्षमता में वृद्धि आसानी से संभाला जा सकेगा. इसके अलावा भविष्य में मौजूदा सेरली (या सिरसी) हेलीपैड के परिचालन को हट गांव में शिफ्ट करने की योजना भी है.

प्रोजेक्ट के तहत होंगे कई बड़े निर्माण 

इस परियोजना में हेलीपैड और संबंधित विमानन बुनियादी ढांचे का निर्माण, 1.10 किलोमीटर लंबी सड़क (एप्रोच रोड) का विकास, यात्रियों के लिए एक बड़ा और सुविधाओं से भरा टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा जिसमें प्रतीक्षा कक्ष, टिकटिंग और रिफंड काउंटर, स्वागत क्षेत्र, कार्यालय और सुरक्षा केबिन की सुविधा होगी तथा एक आधुनिक हैंगर सुविधा और उससे जुड़े परिचालन बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है. इस सुविधा में सुरक्षा, संरक्षा, स्वच्छता, पार्किंग, उपयोगिता सेवाओं, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों और कुशल हेलीपोर्ट संचालन के लिए आवश्यक कतार प्रबंधन सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है.

हेलीकॉप्टर सेवाओं को किया जाएगा और बेहतर

इस परियोजना का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य के हेलीकॉप्टर यातायात के लिए पर्याप्त परिचालन क्षमता का निर्माण करना है. इसके साथ ही कटरा शहर के ऊपर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान करना है. यह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत प्रबंधन और संचालन के माध्यम से हेली-सेवाओं को सुव्यवस्थित और पेशेवर भी बनाता है, इसमें हेली संचालन में बोर्ड की लंबे समय से चली आ रही विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाता है. यह एक साझा हेलीपोर्ट से दोनों तीर्थस्थलों के बीच एकीकृत तीर्थयात्रा कनेक्टिविटी को भी सुगम बनाएगा और सहयोगात्मक संस्थागत व्यवस्थाओं तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से श्री शिव खोड़ी श्राइन क्षेत्र में तीर्थयात्री बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करेगा.

इस अवसर पर श्री शिव खोड़ी श्राइन में हेलीपैड और अन्य संबंधित कार्यों का उद्घाटन भी किया गया. यह उन्नत बुनियादी ढांचा पवित्र तीर्थस्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या (फुटफॉल) में वृद्धि करेगा और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले उन तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा, जो श्री शिव खोड़ी की तीर्थयात्रा भी करना चाहते हैं.

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Published at : 22 May 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Vaishno Devi Helipad JAMMU KASHMIR
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