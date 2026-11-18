जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी से मांग की है कि वो पुलिस बलों का सार्वजनिक रूप से मनोबल गिराने, शहीदों का अपमान करने और भड़काऊ बयान देने के लिए माफी मांगे. कांग्रेस का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और पुलिस को दो स्पेशल पुलिस अफसरों की हत्या की घटना के तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए. कांग्रेस ने किश्तवाड़ के दच्छन इलाके में पुलिस अफसरों की शहादत से जुड़े तथ्यों पर जम्मू कश्मीर प्रशासन, विशेषकर पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठाये हैं. कांग्रेस ने अधिकारियों से उन परिस्थितियों को सामने लाने को कहा है जिसके कारण यह गंभीर घटना हुई.

कांग्रेस ने किश्तवाड़ के दच्छन और जम्मू क्षेत्र के अन्य संवेदनशील व दूर-दराज के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के कमजोर होने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रदेश प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में 'पूरी तरह सामान्य स्थिति' होने के खोखले दावों पर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने दो एसपीओ की हत्या की घटना का विवरण भी मांगा है और शहीदों के पार्थिव शरीर के अपमान को लेकर भी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है.

कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा

दरअसल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व मंत्री मूला राम और योगेश साहनी, मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा और मुख्य मीडिया समन्वयक नीरज गुप्ता ने बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा पर निशाना साधा. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुनील शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का अपमान किया, उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया और उन सुरक्षा बलों का मनोबल गिराया, जिन्होंने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारी बलिदान दिए हैं.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी भी स्तर पर हुई चूक की जांच होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के नेता द्वारा सुरक्षा बलों को 'अक्षम' और 'नाकाबिल' बताकर उनका सार्वजनिक रूप से मनोबल गिराना बेहद आपत्तिजनक है. उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए. सुरक्षा व्यवस्था के कमजोर होने और ऐसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी कम होने के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, जहां अभी भी खतरनाक आतंकवादी मौजूद हैं.

घटना को लेकर बीजेपी से मांगा जवाब

कांग्रेस ने बीजेपी से इस घटना को लेकर जवाब मांगा और कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि ऐसी घटना कैसे और क्यों हुई? साथ ही पूछा कि इस घटना से जुड़ी घटनाओं के क्रम के बारे में कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया है? बड़े-बड़े दावों के बावजूद, कुलगाम हमले और एसपीओ की हत्या जैसी घटनाएं हुईं. इस पर गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार उपराज्यपाल प्रशासन को जवाब देना चाहिए.

कांग्रेस ने बीजेपी से अपने नेताओं के बर्ताव पर स्पष्टीकरण मांगा है और आगे कहा कि इन नेताओं ने न केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सबके सामने अपमानित किया, बल्कि भड़काऊ बयान भी दिए, जिससे किश्तवाड़ जैसे संवेदनशील इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं.

शगुन परिहार के आरोपों की जांच की मांग

कांग्रेस के नेताओं ने विधायक शगुन परिहार के आरोपों की जांच की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो गलत साबित होते हैं, तो विधायक को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए. इस तरह के बिना पुष्टि वाले बयानों से सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है. कांग्रेस का कहना है कि दूर-दराज के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए और उसे मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि चिनाब क्षेत्र के अन्य हिस्सों, कठुआ की पहाड़ियों, राजौरी और पुंछ में हालात और न बिगड़ें.

पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग

कांग्रेस ने साथ ही मांग की कि पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए, हर परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कियार तथा जिले के अन्य संवेदनशील स्थानों पर स्थायी सुरक्षा चौकियां (पिकेट) तैनात की जाएं. कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अपने वोट बैंक के लिए दिए गए भड़काऊ बयानों, शहीदों के पार्थिव शरीरों के अपमान और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाने वाली चालें चल रही है.

कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि इस घटना और सुरक्षा स्थिति के बारे में पूरी सच्चाई सामने रखी जाए. साथ ही, संवेदनशील और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत देने और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

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