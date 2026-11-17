जम्मू पुलिस ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रविवार को कराए गए फाइनेंस असिस्टेंट परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का बड़ा खेल नाकाम किया है. जम्मू पुलिस ने इस मामले में 14 संदिग्ध गिरफ्तार किये है और उनके पास बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए हैं.

जम्मू पुलिस के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए चयनित किए गए परीक्षा केंद्रों के आसपास दबिश देकर पुलिस ने इन संदिगधो, रेडियो सेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए है. इस मामले में पुलिस ने तीन मामले दर्ज कर एक

स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन किया है.

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पुलिस ने 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया

पुलिस टीमों ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास और उनसे सटे इलाकों में कार्रवाई करते हुए 14 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. जिनके पास से आठ वायरलेस सेट 4 एग्जाम सेंटर के बाहर से और चार एग्जाम सेंटर के अंदर से रिकवर किए गए हैं कुछ मोबाइल फोंस और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि, इन उपकरणों के जरिए परीक्षा हॉल के अंदर बैठे उम्मीदवारों तक सवालों के जवाब पहुंचाने की योजना थी.

मामले की जांच के लिए SIT का गठन

इस मामले में जम्मू के डोमाना पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत तीन FIR दर्ज की गई हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का भी गठन किया है. अब SIT इस बात की जांच करेगी कि इस कथित नकल गिरोह के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहां से खरीदे गए थे और परीक्षा में शामिल किन उम्मीदवारों को इसका फायदा पहुंचाया जाना था. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं.

जम्मू पुलिस ने साफ किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. परीक्षा में नकल कराने या किसी भी तरह से चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अब सबकी नजर SIT की जांच पर है, जिससे इस कथित नकल नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.

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