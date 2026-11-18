जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पत्र लिखकर, 15 नवंबर को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा आयोजित 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' (FAA) भर्ती परीक्षा के दौरान कथित संगठित नकल नेटवर्क की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है.

एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से यह भी आग्रह किया है कि वे JKSSB को निर्देश दें कि आगामी जम्मू-कश्मीर पुलिस सब-इंस्पेक्टर (JKPSI) और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं को तुरंत स्थगित कर दिया जाए. यह तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि इन आरोपों की पूरी तरह से जांच न हो जाए और उम्मीदवारों की चिंताओं का समाधान न कर दिया जाए.

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14 लोगों को किया जा चुका गिरफ्तार

एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने उन खबरों पर गहरी चिंता जताई है, जिनके अनुसार विभिन्न परीक्षा केंद्रों के पास 14 लोगों को पकड़ा गया है. इनके पास वायरलेस रेडियो सेट और अन्य अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण मिले हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर परीक्षा हॉल के अंदर मौजूद उम्मीदवारों तक उत्तर पहुंचाने के लिए किया जाना था. उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

खुहामी ने कहा कि कई संदिग्धों की गिरफ्तारी और अत्याधुनिक संचार उपकरणों की बरामदगी को देखते हुए एक व्यापक जांच जरूरी है. इससे इस कथित नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकेगा, इसके मास्टरमाइंड, बिचौलियों और इससे फायदा उठाने वालों की पहचान हो सकेगी, और यह भी पता चल सकेगा कि क्या भर्ती तंत्र या परीक्षा प्रशासन के भीतर से कोई व्यक्ति इसमें शामिल था.

सीबीआई जांच की मांग उठाई

एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाए, ताकि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, व्यापक और समयबद्ध जांच हो सके. उन्होंने यह भी मांग की कि CCTV फुटेज, परीक्षा केंद्र के रिकॉर्ड, संचार उपकरण और डिजिटल साक्ष्य सहित सभी संबंधित सबूतों को सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनमें कोई छेड़छाड़ न हो सके और जवाबदेही तय की जा सके.

इसके अलावा, एसोसिएशन ने JKSSB और जम्मू-कश्मीर पुलिस से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है. यह स्पष्टीकरण 14 संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी, संचार उपकरणों की बरामदगी, सुरक्षा में संभावित चूक और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में होना चाहिए.

बेरोजगार छात्रों में बढ़ रहा अविश्वास

एसोसिएशन का कहना है कि FAA विवाद से जुड़े गंभीर सवालों का समाधान किए बिना आगे की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने से अनिश्चितता और बढ़ेगी, और भर्ती प्रणाली में उम्मीदवारों का भरोसा और कम हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भर्ती की विश्वसनीयता और हजारों युवा उम्मीदवारों का भविष्य, परीक्षा कैलेंडर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. खुएहामी ने JKSSB की व्यापक संस्थागत समीक्षा की मांग की. उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले भर्ती विवाद, अनियमितताओं के आरोप और परीक्षाओं में देरी के कारण बेरोजगार युवाओं के बीच अविश्वास बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करके लोगों का भरोसा बहाल करने में विफल रहता है, तो सरकार को इसे बदलकर एक नई, स्वतंत्र और पेशेवर तरीके से चलने वाली भर्ती एजेंसी बनाने पर विचार करना चाहिए. इस नई एजेंसी में योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय होने चाहिए.

उम्मीदवारों की कठिनाइयों पर जोर देते हुए, खुएहामी ने कहा कि हजारों युवाओं ने खासकर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि और दूर-दराज के इलाकों से आने वालों ने एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में अपनी तैयारी में कई साल लगाए हैं और काफी पैसा खर्च किया है.

योग्य उम्मीदवारों के हित में हो फैसला

उन्होंने कहा, "संस्थागत विफलताओं या सुनियोजित धांधली की वजह से उनकी कड़ी मेहनत और उनके परिवारों के बलिदान को बेकार नहीं जाने दिया जा सकता. सरकार को उनकी उम्मीदों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर योग्य उम्मीदवार को निष्पक्ष और योग्यता-आधारित अवसर मिले."

एसोसिएशन के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर मीर जुबैर ने कहा कि FAA विवाद ने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बेरोजगार युवाओं के भरोसे को और भी ज्यादा डगमगा दिया है. उन्होंने संस्था की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.

उन्होंने कहा, "हमने उपराज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने, कथित FAA धांधली रैकेट की स्वतंत्र CBI जांच सुनिश्चित करने और आगामी JKPSI तथा पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं को तब तक स्थगित करने का आग्रह किया है, जब तक कि इस विवाद की पूरी जांच न हो जाए और उम्मीदवारों की चिंताओं का समाधान न हो जाए."

जुबैर ने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर के युवाओं का उन संस्थाओं से भरोसा नहीं उठना चाहिए, जिन पर उनके भविष्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी है. धांधली के बजाय योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी तथा पूरी तरह से योग्यता-आधारित होनी चाहिए."

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