जम्मू के किश्तवाड़ में 12 नवंबर को मारे गए जम्मू कश्मीर पुलिस के दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की मौत पर कांग्रेस ने गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे मामलों पर बयान बाजी करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटका रही है.

जम्मू में मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव पार्टी के विधायक गुलाम अहमद मीर ने कहा, "जम्मू कश्मीर में एक ही हफ्ते में दो हमले हुए. कुलगाम में सीआरपीएफ के दो-तीन लोग जख्मी हुए और किश्तवाड़ में स्पेशल पुलिस ऑफीसर्स की लाशें जिस हालत में मिली है वह काफी दर्दनाक और दुखद है."

नेता प्रतिपक्ष के सवाल उठाने को बताया बदकिस्मती

उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद कई बातें सामने आई जिसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और वहां की विधायक ने जिस तरह से इस मामले को डील किया है और सवाल उठाए सबसे बदकिस्मती बात है. उन्होंने कहा कि, "पहले तो अगर किसी की जान जाती है तो हमें उसे पर दुख जताना चाहिए. इस मामले को लेकर किस-किस नेता ने क्या बात की, वह आपके पास है."

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उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों के बारे में जो कहा जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को आड़े हाथों लिया वो निंदा योग्य है." उन्होंने कहा कि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष को अपने गृह मंत्री से इसपर सवाल करना चाहिए था.

'2019 के बाद से गृहमंत्री के पास थी प्रदेश की कानून व्यवस्था'

उन्होंने कहा, "2019 के बाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था गृहमंत्री के पास थे और उन्होंने देश को भरोसा दिलाया था कि जम्मू कश्मीर के राज्य का हक वापस लेने के बाद जम्मू कश्मीर के हालातो को हम बेहतर करेंगे लेकिन हर साल इस तरह की मासूम जाने जा रही है और हमारा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री से है जो यहां की सुरक्षा अपने हाथ में रखे हुए हैं." कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस मामले को लेकर जो अलग-अलग बयान आ रहे हैं और इस मामले को लेकर उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि "जब राजनीतिक आदमी बोलता है तो उसके पास कई सारी खबरें होती हैं. लेकिन जब जहां तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात है तो उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए. सुरक्षा बलों को यह भी बताना चाहिए कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ."

कांग्रेस ने शहीद की लाशों के अपमान का आरोप

उन्होंने कहा कि "इसके बाद उनके लाशों के साथ जो हुआ, आज तक इस तरह से किसी भी शहीद या लाश को उठाने के लिए डम्पर या जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हुआ है. यह शहीदों और उनके परिवारों का अपमान था."

उन्होंने कहा, "यह सब बातें हैं कि 'पहलगाम के बाद क्या हुआ क्या एक चूहा भी नहीं मिला. जिस हमले से पूरा देश दहल गया था उससे पहले पांपोर में हादसा हुआ. हमारे 40 जवान जहां मारे गए क्या उसकी कोई खबर है, कोई सबूत नहीं कोई जांच नहीं. यह कहना बहुत आसान है कि किसी भी हमले को हम युद्ध मानेंगे लेकिन हमने बहुत झेला है. हम चाहते हैं शांति है लेकिन यह शांति उन लोगों के हाथ में है जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं."

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