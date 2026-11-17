जम्मू कश्मीर की राजनीति में पंजाब के आगामी चुनाव की एंट्री हो गई है. जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बीजेपी पर पंजाब चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है. 12 नवंबर को किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की मौत पर सुर्खियों में आए कर्रा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने पुलिस की अखंडता पर सवाल किया और उन्हें नालायक कहा है. यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है.

जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा, ''किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स (SPOs) के मारे जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से मस्जिद के बारे में बात कही, उन्होंने कोशिश की है कि प्रदेश के माहौल को पंजाब चुनाव से पहले खराब किया जाए."

पुलिस का मनोबल तो बीजेपी गिरा रही है- तारिक हमीद कर्रा

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि क्या मीडिया के लोग बीजेपी से बात पूछ रहे हैं कि उन्होंने किन हालात में ऐसी बात कही कि वहां का माहौल खराब हुआ है. उन्होंने कहा, ''हमने कहा था कि यह जांच का विषय है और इसमें सभी एंगल की जांच होनी चाहिए. लेकिन पुलिस का मनोबल तो बीजेपी गिरा रही है, जब वह पुलिस अफसर को नालायक कह रही है.

'माहौल बिगड़ने की कोशिश के लिए BJP को माफी मांगनी चाहिए'

कर्रा ने आगे कहा कि अगर बीजेपी हमसे माफी मांगते की बात कहती है, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने माहौल को बिगड़ने की कोशिश की. बीजेपी के विधायक ने पुलिस के बारे में बात की और फिर मस्जिदों के बारे में बात की, उस पर क्या रिएक्शन होनी चाहिए. उन्होंने कहा, ''प्रदेश की राजनीति में वह नारात्मक रोल अदा करते रहे हैं और पंजाब इलेक्शन से पहले ही वह यहां के माहौल को खराब करना चाहते हैं."

गृहमंत्री और प्रधानमंत्री पर सवाल

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये भी कहा कि गृहमंत्री और प्रधानमंत्री पर सवाल उठता है, जो यह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है और किश्तवाड़ के हवाले से कुछ दिन पहले ही उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि किश्तवाड़ आतंक फ्री है. तो यहां कैसे हमले हो रहे हैं?

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