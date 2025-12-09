जम्मू-कश्मीर में चीनी नागरिक हिरासत में, जासूसी के शक और वीजा उल्लंघन की जांच तेज

वीजा नियमों के 'उधारण' के लिए जम्मू और कश्मीर में हिरासत में लिए गए एक चीनी नागरिक के मोबाइल फ़ोन को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गहन फ़ोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है क्योंकि संवेदनशील मामले में जांच का दायरा व्यापक हो गया है. अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि फ़ोन में महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि वह लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में रणनीतिक महत्व के स्थानों का दौरा कर रहा था.

29 वर्षीय हू कोंगताई को हिरासत में लिया गया है क्योंकि वह सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करने के अपने कारण के बारे में नहीं बता रहा है. एक सैन्य इकाई द्वारा इंटरनेट पर एक असामान्य बातचीत देखने के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस को सतर्क किया था हिज के बाद उसे हिरासत में लिया गया था.

ब्राउज़िंग इतिहास और रणनीतिक दौरे

अधिकारियों ने पाया कि उनके ब्राउज़िंग इतिहास ने कश्मीर घाटी में अर्धसैनिक बलों की तैनाती में रुचि दिखाई, जिससे उन्हें पिछले महीने के अंत में लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जांस्कर क्षेत्र की उनकी यात्रा के उद्देश्य का पता लगाने के लिए प्रेरित किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने तीन दिनों के लिए जांस्कर क्षेत्र का दौरा किया था और 1 दिसंबर को श्रीनगर में उतरने से पहले हिमालयी शहर में रणनीतिक महत्व के स्थानों का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि श्रीनगर आने से पहले उन्होंने अपना कोई भी ब्राउज़िंग इतिहास नहीं हटाया है.

वीज़ा उल्लंघन और यात्रा विवरण

हू 19 नवंबर को पर्यटक वीजा पर दिल्ली पहुंचे थे, जिसने उन्हें वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशी नगर में बौद्ध धार्मिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी थी. अपनी व्यापक पूछताछ के दौरान, चीनी नागरिक ने कहा कि वह नौ साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका में था, जिसके दौरान वह बोस्टन विश्वविद्यालय में भौतिकी का अध्ययन करता था, और दुनिया भर में घूमना पसंद करता था.

अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने वीजा उल्लंघन के बारे में अज्ञानता का भी दावा किया, यह दावा करते हुए कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया था और उन्हें अपने वीजा में उल्लिखित स्थानों का कड़ाई से पालन करना था.

हू ने स्थानीय लोगों के साथ अपनी समानता का लाभ उठाया था और लेह हवाई अड्डे पर स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय काउंटर पर पंजीकरण किए बिना 20 नवंबर को लेह के लिए उड़ान भरी थी. अधिकारियों के अनुसार, उसने खुले बाज़ार से एक भारतीय सिम कार्ड की व्यवस्था की थी.

गेस्ट हाउस और यात्रा की अनियमितताएं

श्रीनगर में रहते हुए, जहां वह एक अपंजीकृत गेस्ट हाउस में रहा, चीनी नागरिक हरवान में एक बौद्ध धार्मिक स्थान पर गया, एक ऐसी जगह जहां पिछले साल एक मुठभेड़ में एक लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी की मौत हो गई थी. अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने अपने फ़ोन से निकाले गए डेटा का हवाला दिया, उन्होंने दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुर खंडहरों का भी दौरा किया था, जो दक्षिण कश्मीर में सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के पास स्थित है.

अपने प्रवास के दौरान, उन्होंने श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा किया, जिसमें शंकराचार्य पहाड़ियों, हजरतबल और दल झील के किनारे मुगल गार्डन शामिल हैं अधिकारियों ने कहा कि उनके फ़ोन इतिहास में सीआरपीएफ की तैनाती और संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित खोजों को दिखाया गया है, जिसे अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए निरस्त किया गया था. हू के पासपोर्ट से पता चलता है कि उसने अमेरिका, न्यूज़ीलैंड, ब्राज़ील और फ़िजी और हांगकांग सहित विभिन्न देशों का दौरा किया है.

अधिकारियों ने कहा कि उसने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और, सबसे अच्छा, वे पूरी तरह से जांच के बाद उसे अपने देश वापस भेज सकते हैं. इस मामले की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सोमवार को अनधिकृत ब्रेड और ब्रेकफास्ट आउटलेट, गेस्ट हाउस और होटलों के लिए विभिन्न स्थानों पर आश्चर्यजनक जांच की और पाया कि उनमें से कुछ विदेशी मेहमानों की रिपोर्ट करने के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे.