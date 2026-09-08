बालाकोट में जीरो लाइन पर PCPG बैठक, पुलिस-जनता के तालमेल पर चर्चा

जम्मू के पुंछ जिले के बालाकोट के जीरो लाइन पर एसपी पुंछ डॉ. अजय शर्मा की देखरेख में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप (PCPG) की बैठक हुई. इस बैठक का मकसद पुलिस और जनता के बीच तालमेल को मजबूत करना, सुरक्षा मामलों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना और सीमावर्ती आबादी की जायज शिकायतों का समाधान करना था.

स्थानीय निवासियों को सुरक्षा चुनौतियों के बारे में किया जागरूक

बैठक के दौरान, स्थानीय निवासियों, खासकर सीमावर्ती गांवों के लोगों को मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और घुसपैठ, आतंकवादी व राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सतर्क रहने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया. उन्हें सलाह दी गई कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन, वस्तु या असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दें. वहीं मोबाइल नंबर भी साझा किए गए.

नशीले पदार्थों और उनकी तस्करी के खतरे पर चर्चा की गई और निवासियों से नशीली दवाओं से जुड़ी गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी साझा करने का आग्रह किया गया. उन्हें साइबर धोखाधड़ी, जैसे नकली सोशल-मीडिया अकाउंट, फिशिंग लिंक, OTP/PIN धोखाधड़ी और बैंकिंग लेनदेन में धोखाधड़ी के बारे में भी जागरूक किया गया और ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई.

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निवासियों ने सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा और जंगली सूअरों जैसे उठाए मुद्दे

निवासियों ने सीमावर्ती गांवों तक पहुंच, सुरक्षा जांच, स्मार्ट फेंस लगाने और जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की बार-बार होने वाली समस्या जैसे मुद्दे उठाए. उनकी चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना गया और आश्वासन दिया गया कि सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ जायज मुद्दों पर बात की जाएगी.

बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई, जिसमें निवासियों ने बालाकोट के जीरो लाइन और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने में पुलिस और सुरक्षा बलों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया. पुलिस-जनता के बीच निरंतर तालमेल, सामुदायिक सतर्कता और समय पर जानकारी साझा करने के महत्व को फिर से दोहराया गया.

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