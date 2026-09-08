Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू के डोडा में 2 महीने के लिए VPN पर बैन, DM ने क्यों दिया यह आदेश?

जम्मू के डोडा में 2 महीने के लिए VPN पर बैन, DM ने क्यों दिया यह आदेश?

जम्मू-कश्मीर: डोडा DM कृष्ण लाल ने पूरे जिले में VPN के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है, ताकि कानूनी साइबर पाबंदियों से बचने के लिए इनके कथित गलत इस्तेमाल को रोका जा सके.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 08 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में प्रशासन ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क’ (VPN) के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इसका उद्देश्य जिले में साइबर सुरक्षा, गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का है.

डोडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) कृष्ण लाल ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत VPN के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है.

क्यों जारी किया गया ये आदेश?

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, दो महीने के लिए VPN पर पूरी तरह बैन लगाया गया है. यह आदेश कुछ लोगों और समूहों द्वारा VPN का गलत इस्तेमाल करके कानूनी साइबर पाबंदियों से बचने और प्रतिबंधित ऐप्स, वेबसाइटों और डिजिटल कंटेंट तक पहुंचने की खबरों के बाद जारी किया गया है. इससे सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पाया कि ऐसी गतिविधियों का इस्तेमाल गैर-कानूनी और देश-विरोधी कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे अशांति फैलाना, भड़काऊ सामग्री का प्रचार करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ गतिविधियों का समन्वय करना.

जोजिला और गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, खूबसूरत हुआ नजारा

किन्हें मिली छूट?

यह रोक जिले में काम करने वाले सभी लोगों, संस्थानों, साइबर कैफे, बिजनेस संस्थाओं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) पर लागू होगी. हालांकि, इस आदेश में केवल उन्हें VPN के इस्तेमाल की छूट दी गई है, जिन्हें सरकार ने आधिकारिक आदेश के जरिए स्पष्ट रूप से मंजूरी दी हो.

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डोडा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

क्या है VPN?

बता दें कि VPN एक ऐसी तकनीक है, जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है. एक तरह से इसका इस्तेमाल करने पर आपका इंटरनेट कनेक्शन दूसरे सर्वर के जरिए चलता है, जिससे वेबसाइटों को आपके बजाय VPN सर्वर का एड्रेस दिखाई देगा. इसके इस्तेमाल से आपका असली IP एड्रेस छिप जाता है और आपका डाटा कोई और पढ़ नहीं सकता. 

कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर आतंकी साया! ‘बॉडी बैग’ में भेजने की धमकी

 

और पढ़ें
Published at : 08 Sep 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
VPN Doda News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर आतंकी साया! ‘बॉडी बैग’ में भेजने की धमकी
कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर आतंकी साया! ‘बॉडी बैग’ में भेजने की धमकी
जम्मू और कश्मीर
जोजिला और गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, खूबसूरत हुआ नजारा
जोजिला और गुलमर्ग के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, खूबसूरत हुआ नजारा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, लश्कर-ए-तैयबा का PAK आतंकी ढेर
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, लश्कर-ए-तैयबा का PAK आतंकी ढेर
जम्मू और कश्मीर
वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट, पुलिस और CRPF ने किया निरीक्षण
वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर सुरक्षा को लेकर अलर्ट, पुलिस और CRPF ने किया निरीक्षण
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
मांगकर कपड़े पहने, राजाओं की तरह विएना में निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
इंडिया
अभिजीत दीपके का फूटा दिल्ली पुलिस पर गुस्सा, बोले- 'ये छात्रों...'
अभिजीत दीपके का फूटा दिल्ली पुलिस पर गुस्सा, बोले- 'ये छात्रों...'
क्रिकेट
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
अगर ड्रा हुआ दलीप ट्रॉफी का फाइनल, तो किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
बॉलीवुड
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? खुद बता दी वजह
दिल्ली NCR
BRICS Summit से पहले दिल्लीवालों के लिए जरूरी सलाह, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
BRICS Summit से पहले दिल्लीवालों के लिए जरूरी सलाह, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
इंडिया
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
Home Tips
How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget