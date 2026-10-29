द्रास में सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी, जोजिला-मीनामार्ग में बदला नजारा

लद्दाख के द्रास इलाके में इस मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी हुई है. इस बर्फबारी ने दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए इलाके और उसके आसपास की हिमालयी चोटियों को पूरी तरह से सफेद चादर से ढक दिया है. 29 अक्टूबर (गुरुवार) को द्रास और उसके आसपास के ऊंचे इलाकों, जैसे जोजिला दर्रा और मीनामार्ग में ताजा बर्फबारी हुई. ऐसा एक नए 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) और तापमान में गिरावट के कारण ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों पर असर पड़ा.

गुरुवार को जोजिला दर्रा और मीनामार्ग में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई. श्रीनगर-कारगिल-लेह नेशनल हाईवे के पास जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई. गुमरी पहाड़ों और द्रास के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हुई, जबकि गुलमर्ग और पीर पंजाल रेंज के ऊंचे इलाकों में भी हल्की बर्फबारी देखी गई.

चालक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अपडेट पर रखें नजर

सोनमर्ग-जोजिला-मीनामार्ग रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अपडेट पर नजर रखें, अपने साथ 'एंटी-स्किड' (फिसलन रोकने वाली) स्नो चेन रखें और मौजूदा मौसम को देखते हुए सुरक्षित गति से गाड़ी चलाएं. इस बीच, मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 6 नवंबर तक पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, कुछ जगहों पर हल्की बारिश और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

NC सांसद रुहुल्लाह मेहदी का ऐलान, इस दिन पार्टी और संसदीय सीट से देंगे इस्तीफा

किसान खेती से जुड़े अन्य काम रख सकते हैं जारी

28 अक्टूबर को जारी पांच दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और इस दौरान किसी बड़ी मौसमी चेतावनी की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की कटाई और खेती से जुड़े अन्य काम जारी रख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मौसम की स्थिति काफी अनुकूल है.

श्रीनगर में 800 साल पुराने मंदिर को मिला नया जीवन, मरम्मत में जुटे मुस्लिम