कैबिनेट विस्तार के बाद NC में बगावत, मुबारक गुल की नियुक्ति रद्द

जम्मू-काश्मरी में कैबिनेट विस्तार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष के बीच, एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम में, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने नए महासचिव मुबारक गुल की नियुक्ति को रद्द कर दिया है और अली मोहम्मद सागर को इस अहम पद पर बने रहने का निर्देश दिया है.

यह कदम मुबारक गुल को पार्टी का नया महासचिव बनाए जाने के ठीक दो दिन बाद उठाया गया है. माना जा रहा था कि उन्हें यह पद सरकार में मंत्री न बनाए जाने से उपजे उनके असंतोष को शांत करने के लिए दिया गया था. अब इस घटनाक्रम ने सत्ताधारी पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक गतिविधियों को लेकर अटकलों को जन्म दे दिया है. सूत्रों के अनुसार, मुबारक गुल ने कैबिनेट विस्तार की रूपरेखा पर सवाल उठाए थे, जिसे इस ताज़ा संगठनात्मक बदलाव का एक कारण माना जा रहा है.

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समर्थकों ने मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

27 अक्टूबर को, मुबारक गुल के बड़ी संख्या में समर्थकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय 'नवाई सुबह' पर धावा बोल दिया. उन्होंने पार्टी के खिलाफ नारे लगाए, गुल को कैबिनेट में शामिल करने की मांग की और उनसे तुरंत पार्टी से इस्तीफा देने को कहा.

27 अक्टूबर की शाम को, मुबारक गुल ने घोषणा की थी कि वह 4 नवंबर को बागी सांसद आगा रूहुल्लाह की रैली के बाद महासचिव का पद स्वीकार करने और अपने भविष्य के राजनीतिक कदम के बारे में अंतिम फैसला लेंगे. इससे यह अटकलें लगने लगीं कि शायद गुल भी रूहुल्लाह के रास्ते पर चलें, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दें और उनके खेमे में शामिल हो जाएं.

फारुक अब्दुल्ला का नया आदेश जारी

हालांकि, इससे पहले कि मुबारक गुल अपना फैसला सुना पाते, पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने एक नया आधिकारिक आदेश जारी किया. इसमें उन्होंने हाजी अली मोहम्मद सागर (जो अब उमर कैबिनेट में मंत्री हैं) को अगले आदेश तक जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव के रूप में काम करते रहने का निर्देश दिया.

इस अचानक आए बदलाव ने पार्टी के भीतर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है. यह ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में असंतोष बढ़ता हुआ दिख रहा है.

इस घटनाक्रम ने पार्टी नेतृत्व के भीतर के आंतरिक समीकरणों और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं.मुबारक गुल को हटाए जाने की खबर मिलते ही, ईदगाह विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध किया और गुल से पार्टी से इस्तीफा देने की मांग की.

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