जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, 'इसके लिए...'

जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान, 'इसके लिए...'

Jammu Kashmir News: श्रीनगर में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लक्ष्य का व्यापक समर्थन तो है, लेकिन फैसलों के परिणाम अक्सर निर्दोष लोगों को भुगतने पड़ते हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 05 Nov 2025 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार (05 नवंबर) को जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी, जिससे दीर्घकालिक सामान्य स्थिति सुनिश्चित हो सके. खान ने ये भी कहा कि इस क्षेत्र ने वर्षों तक कठिनाई और भावनात्मक पीड़ा झेली है.

श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोग जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलते देखने की सामूहिक आशा रखते हैं, लेकिन इस बदलाव के लिए एक सुव्यवस्थित और टिकाऊ व्यवस्था की जरूरत है.''

'JK में संतुलित और स्थिर माहौल बनाना अंतिम मकसद'

उन्होंने आगे कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लक्ष्य का व्यापक समर्थन तो है, लेकिन बड़े फैसलों के परिणाम अक्सर निर्दोष लोगों को भुगतने पड़ते हैं. बिहार के गवर्नर ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में एक शांतिपूर्ण, संतुलित और स्थिर माहौल बनाना ही अंतिम उद्देश्य है."

कश्मीर भारत का मुकुट- आरिफ मोहम्मद खान

खान ने आगे कहा, "कश्मीर भारत का मुकुट है." उन्होंने देश के हृदय में इस क्षेत्र के विशेष स्थान पर प्रकाश डाला. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, "मैंने हमेशा कहा है कि जो लोग सच्चा ज्ञान चाहते हैं, उन्हें कश्मीर की ओर कुछ कदम जरूर बढ़ाने चाहिए, यह ज्ञान, बुद्धि और संस्कृति का उद्गम स्थल है."

कश्मीर के लिए मेरे दिल में खास भावना-आरिफ मोहम्मद खान

घाटी की अपनी पिछली यात्राओं को याद करते हुए, बिहार के राज्यपाल ने कहा, "कश्मीर के लिए मेरे दिल में एक खास भावना है. मैंने इस क्षेत्र का कई बार दौरा किया है और मुझे याद है कि 1984 में मैंने यहां लगभग एक महीना बिताया था." उन्होंने ये भी कहा कि आगामी बिहार चुनावों के लिए सभी तैयारियां सावधानीपूर्वक की गई हैं ताकि सुचारू और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके.

Published at : 05 Nov 2025 05:56 PM (IST)
Arif Mohammad Khan Srinagar JAMMU KASHMIR NEWS
इंडिया
महाराष्ट्र
इंडिया
क्रिकेट
