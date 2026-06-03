जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही यात्रा के पूरे मार्ग को "नो-फ्लाई जोन" घोषित कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला यात्रा की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए लिया गया है.

सरकार के इस फैसले का असर हजारों श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, जो हर साल बालटाल और पहलगाम मार्ग से हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं. अब यात्रियों को पैदल, टट्टू या पालकी के माध्यम से यात्रा करनी होगी.

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1 जुलाई से लागू होगा नो-फ्लाई जोन

1 जून को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मार्ग 1 जुलाई से यात्रा समाप्त होने तक नो-फ्लाई जोन के दायरे में रहेंगे. इसमें दक्षिण कश्मीर का पारंपरिक पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले का बालटाल मार्ग दोनों शामिल हैं.

इस दौरान किसी भी तरह की अनधिकृत हवाई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन का मानना है कि इससे यात्रा मार्गों की बेहतर निगरानी हो सकेगी और संभावित सुरक्षा खतरों को समय रहते रोका जा सकेगा.

सुरक्षा एजेंसियों की कई दौर की बैठकें

इस फैसले से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों, नागरिक प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

बैठकों में यात्रा के दौरान सुरक्षा चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाओं को रोकने और पूरे मार्ग को नो-फ्लाई ज़ोन घोषित करने का निर्णय लिया गया.

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे यात्रा के लिए पैदल मार्ग का उपयोग करें या टट्टू और पालकी जैसी पारंपरिक सेवाओं का सहारा लें.

हर साल बड़ी संख्या में बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग करते थे. ऐसे में इस फैसले से कुछ यात्रियों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था होगी पहले से ज्यादा मजबूत

सूत्रों के अनुसार, इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों को काफी बढ़ाया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी.

यात्रा मार्गों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी. इसके तहत सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, एंटी-ड्रोन सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स टीम, बम निरोधक दस्ते और आपातकालीन चिकित्सा इकाइयों को तैनात किया जाएगा.

इसके अलावा संवेदनशील इलाकों की पहचान कर विशेष निगरानी की जा रही है. यात्रा मार्गों पर स्थित शिविरों और पड़ावों का सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके.

प्रशासन केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधा और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है. संचार नेटवर्क को मजबूत करने, यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.

अधिकारियों का कहना है कि यात्रा मार्गों पर पर्याप्त मेडिकल टीम, एंबुलेंस और आपदा राहत दल तैनात रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा

इस साल श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी. यात्रा का समापन श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन होगा. हर साल की तरह इस बार भी देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.

8 जून को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समीक्षा

अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 जून को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियां, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

बैठक में यात्रा की सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी उपायों, काफिलों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाओं और संचार व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी.

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केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन का कहना है कि इस बार यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. हेलीकॉप्टर सेवाओं को निलंबित करने और पूरे मार्ग को नो-फ्लाई ज़ोन घोषित करने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देशभर से आने वाले श्रद्धालु बिना किसी परेशानी और सुरक्षा चिंता के बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकें तथा यात्रा शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो.