अमरनाथ यात्रा के घायलों से मिले LG, बेहतर इलाज के आदेश

अमरनाथ यात्रा के 39 तीर्थयात्रियों के घायल होने वाले हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल को सभी घायलों का बेहतर इलाज करने का आदेश दिया. उपराज्यपाल ने श्रीनगर के SKIMS अस्पताल में इलाज करा रहे घायल तीर्थयात्रियों से मुलाकात की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की.

गांदरबल जिले में आज (28 जुलाई) सुबह अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई. गनीवान इलाके में 50 यात्रियों को लेकर जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे गिर गई और एक घर पर जा गिरी. इस हादसे में कुल 39 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

सभी घायल तीर्थयात्रियों को बेहतरीन मेडिकल सुविधा देने के निर्देश

अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उपराज्यपाल को घायलों की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार की जानकारी दी. इसके बाद उपराज्यपाल ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी घायल तीर्थयात्रियों को बेहतरीन मेडिकल सुविधा देने और उनके इलाज में किसी भी तरह की कमी न रहने दी जाए. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि घायलों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता, व्यक्तिगत देखभाल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. साथ ही, तीर्थयात्रियों के स्वस्थ होने के बाद उनकी सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए.

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X पर पोस्ट कर घायल तीर्थयात्रियों की हालत बताई स्थिर

X पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने लिखा कि 'आज, मैंने गांदरबल के गनीवान में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में घायल हुए अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य और हाल-चाल जानने के लिए श्रीनगर के SKIMS का दौरा किया. बाबा अमरनाथ की कृपा से, आज सुबह भर्ती किए गए सभी 39 तीर्थयात्री अभी स्थिर हालत में हैं और इलाज का उन पर अच्छा असर हो रहा है.

मैंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतरीन मेडिकल सुविधा देने का निर्देश दिया है. वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तीर्थयात्रियों को हर जरूरी मदद और व्यक्तिगत देखभाल दें, और उनके ठीक होने पर उनके घर सुरक्षित वापसी के इंतजामों को प्राथमिकता दें.'

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