#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirविवादित बयान पर महबूबा मुफ्ती ने मांगी माफी, 'जुबान फिसल गई'

विवादित बयान पर महबूबा मुफ्ती ने मांगी माफी, 'जुबान फिसल गई'

Mehbooba Mufti News In Hindi: पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के द्वारा पिछले हफ्ते जंतर-मंतर पर दिए गए 'कश्मीर का तो बनता है' विवादित बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 28 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिछले हफ्ते जंतर-मंतर पर मीडिया से बातचीत के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान 'कश्मीर का तो बनता है' के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है. श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर अपनी गलती मानी और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए खेद व्यक्त किया. उन्होंने अपने विवादित बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगी और इस बात पर जौर दिया कि उन्होंने हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उनका गुस्सा जायज था.

'मैं 'बहाना बनता है' कहना चाहती थी- महबूबा

विवाद पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो असली था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी बात अनजाने में कही गई थी और वह असल में कुछ और कहना चाहती थीं. उन्होंने कहा, 'मैं 'बहाना बनता है' कहना चाहती थी, लेकिन जबान फिसलने की वजह से सिर्फ 'बनता है' कह गई.'

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह गलतफहमी अनजाने में हुई 'जबान फिसलने' और अधूरे वाक्य की वजह से हुई. उन्होंने साफ किया कि वह 'बहाना बनता है' ('सुरक्षा बलों को हिंसा का बहाना या कारण मिल जाता है') कहना चाहती थीं, लेकिन गलती से 'बहाना' शब्द छूट गया. 'मेरे बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी. वे मुझे अपना मानते हैं, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा भी करते हैं. मैं माफी मांगती हूं.'

स्थापना दिवस पर PDP का बड़ा प्रस्ताव, की संवैधानिक गारंटी बहाली की मांग

अपनी पार्टी के शुरुआती AI क्लिप के दावों को किया खारिज

अपनी पार्टी के शुरुआती दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि क्लिप AI से नहीं बनाया गया था, मुफ्ती ने पुष्टि की कि वायरल वीडियो असली था और गलती पूरी तरह से उनकी अपनी थी. दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में, मुफ्ती ने स्थानीय प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन कश्मीर की स्थिति से इसकी तुलना की. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन और बल का ऐतिहासिक इस्तेमाल जायज था, क्योंकि सुरक्षा बल सक्रिय उग्रवाद का सामना कर रहे थे.

इस बयान पर क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल थे. उन्होंने ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सार्वजनिक माफी की जोरदार मांग की. आलोचकों ने उन पर शांतिपूर्ण कश्मीरी प्रदर्शनकारियों को उग्रवादी बताने और स्थानीय युवाओं के खिलाफ क्रूर बल प्रयोग का बचाव करने का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की थी.

गांदरबल: बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 39 घायल

Published at : 28 Jul 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI Srinagar NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
विवादित बयान पर महबूबा मुफ्ती ने मांगी माफी, 'जुबान फिसल गई'
विवादित बयान पर महबूबा मुफ्ती ने मांगी माफी, 'जुबान फिसल गई'
जम्मू और कश्मीर
स्थापना दिवस पर PDP का बड़ा प्रस्ताव, की संवैधानिक गारंटी बहाली की मांग
स्थापना दिवस पर PDP का बड़ा प्रस्ताव, की संवैधानिक गारंटी बहाली की मांग
जम्मू और कश्मीर
गांदरबल: बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 39 घायल
गांदरबल: बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 39 घायल
जम्मू और कश्मीर
शोपियां में CRPF वाहन पलटा, हादसे में 7 जवान और एक पुलिसकर्मी घायल
शोपियां में CRPF वाहन पलटा, हादसे में 7 जवान और एक पुलिसकर्मी घायल
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
इंडिया
Xप्लेन: गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
हेल्थ
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget