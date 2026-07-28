विवादित बयान पर महबूबा मुफ्ती ने मांगी माफी, 'जुबान फिसल गई'

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिछले हफ्ते जंतर-मंतर पर मीडिया से बातचीत के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान 'कश्मीर का तो बनता है' के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी है. श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर अपनी गलती मानी और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए खेद व्यक्त किया. उन्होंने अपने विवादित बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगी और इस बात पर जौर दिया कि उन्होंने हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और उनका गुस्सा जायज था.

'मैं 'बहाना बनता है' कहना चाहती थी- महबूबा

विवाद पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो असली था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी बात अनजाने में कही गई थी और वह असल में कुछ और कहना चाहती थीं. उन्होंने कहा, 'मैं 'बहाना बनता है' कहना चाहती थी, लेकिन जबान फिसलने की वजह से सिर्फ 'बनता है' कह गई.'

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह गलतफहमी अनजाने में हुई 'जबान फिसलने' और अधूरे वाक्य की वजह से हुई. उन्होंने साफ किया कि वह 'बहाना बनता है' ('सुरक्षा बलों को हिंसा का बहाना या कारण मिल जाता है') कहना चाहती थीं, लेकिन गलती से 'बहाना' शब्द छूट गया. 'मेरे बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी. वे मुझे अपना मानते हैं, इसलिए छोटी-छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा भी करते हैं. मैं माफी मांगती हूं.'

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अपनी पार्टी के शुरुआती AI क्लिप के दावों को किया खारिज

अपनी पार्टी के शुरुआती दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि क्लिप AI से नहीं बनाया गया था, मुफ्ती ने पुष्टि की कि वायरल वीडियो असली था और गलती पूरी तरह से उनकी अपनी थी. दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में, मुफ्ती ने स्थानीय प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन कश्मीर की स्थिति से इसकी तुलना की. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन और बल का ऐतिहासिक इस्तेमाल जायज था, क्योंकि सुरक्षा बल सक्रिय उग्रवाद का सामना कर रहे थे.

इस बयान पर क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल थे. उन्होंने ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सार्वजनिक माफी की जोरदार मांग की. आलोचकों ने उन पर शांतिपूर्ण कश्मीरी प्रदर्शनकारियों को उग्रवादी बताने और स्थानीय युवाओं के खिलाफ क्रूर बल प्रयोग का बचाव करने का आरोप लगाया, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की थी.

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