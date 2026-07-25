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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirCJP के समर्थन में AAP श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

CJP के समर्थन में AAP श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

AAP Protest: AAP ने CJP की मांग का समर्थन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की. छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, AAP ने कहा कि पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का आंदोलन जारी है. इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने देश भर में बार-बार हो रहे पेपर लीक मामलों को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया.

इस दौरान AAP ने CJP की मांग का समर्थन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की. छात्रों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, AAP नेता मुदासिर हसन ने कहा कि पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है जो सिस्टम को जवाबदेह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

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AAP ने क्या कहा?

उन्होंने कहा, "हम भारत के छात्रों के साथ एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली की उनकी लड़ाई में खड़े हैं. कश्मीर के लोगों से बेहतर इन युवा छात्रों के दर्द को कोई नहीं समझ सकता. हमने लाठीचार्ज, आंसू गैस, छर्रे और गोलियां देखी हैं. हम जानते हैं कि युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करने का क्या मतलब होता है."

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराया

AAP प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग दोहराई और देश की परीक्षा प्रणाली में बार-बार हुई विफलताओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया. कश्मीर के AAP नेताओं ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रति भी एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि कश्मीर के लोग शिक्षा प्रणाली में न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर छात्र के साथ खड़े हैं.

गौर हो कि CJP ने सरकार ने अपनी 4 मांगे रखी हैं. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छोड़कर सरकार ने बाकि तीनों मांगों को मानने की बात कही है, लेकिन CJP का कहना है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन रुकेगा. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा ले रहे हैं. 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान यह आंदोलन हिंसक हो गया. इस दौरान कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए. 

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Published at : 25 Jul 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
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